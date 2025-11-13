समाधान बना समस्या, हाई-वे पर अव्यवस्थाओं का अड्डा, बढ़ रहे अतिक्रमण

निजी बसों के लिए बनाए गए नए स्टेंड से वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बाड़मेर आदि शहरों के लिए बसों का संचालन किया जाता है। इसी स्टेंड से ही बाड़मेर और खुहड़ी मार्ग पर आए हुए गांवों के लिए भी बसें आवाजाही करती हैं। जिसके कारण यहां जगह की अत्यंत कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा नए स्टेंड में किसी तरह की आधारभूत सुविधाएं यात्रियों के लिए नहीं होने से उन्हें भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टेंड पर यात्रियों के लिए न बैठने की कोई व्यवस्था है और न ही सुलभ कॉम्पलेक्स व पीने के पानी का स्रोत। ऐसे में कुछ ही दिनों में वहां गंदगी भी होने लगी है। बाहरी शहरों से आवाजाही करने वाली बसों से अनेक देशी-विदेशी सैलानी भी सफर करते हैं, उनके सामने यह नई व्यवस्था शहर की अच्छी छवि नहीं रख रही है।