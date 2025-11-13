Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

समाधान बना समस्या, हाई-वे पर अव्यवस्थाओं का अड्डा, बढ़ रहे अतिक्रमण

विशेषकर निजी बसों को नगरपरिषद की भूमि पर नया स्टैंड बना कर वहां से बसों को संचालित करवाए जाने से इस मार्ग पर अवैध कब्जों व अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 13, 2025

जैसलमेर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस की तरफ से निजी और रोडवेज बसों के स्टेंड को एयरफोर्स मार्ग और एसबीआइ चौराहा से हटा कर बाड़मेर मार्ग पर स्थानांतरित किए जाने से एक तरफ जहां शहर की मुख्य सडक़ों पर व्यवस्था में सुधार आया है, वहीं बाड़मेर मार्ग पर अव्यवस्थाओं में इजाफा हो गया है। विशेषकर निजी बसों को नगरपरिषद की भूमि पर नया स्टैंड बना कर वहां से बसों को संचालित करवाए जाने से इस मार्ग पर अवैध कब्जों व अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ शहर के बाहरी भाग में नया स्टेंड होने से यात्रियों को निश्चित रूप से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नया बस स्टेंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने से इस सडक़ पर कब्जों ने नई समस्या उत्पन्न कर दी है।

नए स्टैण्ड में बसों की भरमार

निजी बसों के लिए बनाए गए नए स्टेंड से वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बाड़मेर आदि शहरों के लिए बसों का संचालन किया जाता है। इसी स्टेंड से ही बाड़मेर और खुहड़ी मार्ग पर आए हुए गांवों के लिए भी बसें आवाजाही करती हैं। जिसके कारण यहां जगह की अत्यंत कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा नए स्टेंड में किसी तरह की आधारभूत सुविधाएं यात्रियों के लिए नहीं होने से उन्हें भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टेंड पर यात्रियों के लिए न बैठने की कोई व्यवस्था है और न ही सुलभ कॉम्पलेक्स व पीने के पानी का स्रोत। ऐसे में कुछ ही दिनों में वहां गंदगी भी होने लगी है। बाहरी शहरों से आवाजाही करने वाली बसों से अनेक देशी-विदेशी सैलानी भी सफर करते हैं, उनके सामने यह नई व्यवस्था शहर की अच्छी छवि नहीं रख रही है।

सुरक्षा का भी मसला

निजी बस स्टेंड बाड़मेर मार्ग पर होने और आसपास आबादी क्षेत्र नहीं होने से यह अलसुबह व रात के समय सुनसान होता है और केवल सडक़ पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार ही नजर आती है। ऐसे में अकेले सफर करने वाली महिलाओं व युवतियों आदि के लिए यह जगह कतई मुनासिब नहीं मानी जा सकती। ऐसे में प्रत्येक महिला या बुजुर्ग रिश्तेदार को लिवाने के लिए वहां पहले से वाहन लेकर जाने की मजबूरी लोगों के समक्ष खड़ी हो गई है। यह सडक़ पहले से कई हादसों की गवाह बन चुकी है। यहां से आवाजाही करने वाले वाहनों की अंधाधुंध गति पर नियंत्रण लगाए रखना पुलिस के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

केबिनों व ठेलों की अनियंत्रित बढ़ोतरी

निजी बस स्टेंड के स्थानांतरित होने के बाद से बाड़मेर मार्ग के इस हिस्से पर सडक़ के दोनों तरफ केबिनों और ठेलों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई है। वर्तमान में उनकी संख्या करीब 3 दर्जन तक हो चुकी है। रोजाना ही नई केबिनों व ठेलों को वहां लाकर कब्जा करने की होड़-सी मची हुई है। इससे राष्ट्रीय मार्ग पर हादसों की आशंका में और वृद्धि हो गई है।

बनेंगे अलग-अलग स्टैण्ड, सडक़ का होगा विस्तार

बाड़मेर मार्ग पर आने वाले दिनों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की बसों के लिए अलग-अलग जगहों पर स्टैण्ड बनाए जाने की योजना है। इससे बसों के लिए पर्याप्त स्थान हो जाएगा। इसके अलावा यहां केबिन और ठेले रख कर किए गए अवैध कब्जों को जल्द ही साफ करवाया जाएगा। इस सडक़ के विस्तारीकरण का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है।

  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / समाधान बना समस्या, हाई-वे पर अव्यवस्थाओं का अड्डा, बढ़ रहे अतिक्रमण

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुर्ग की घाटियों में लोक कलाकारों के कारण जुट रही भीड़, मूकदर्शक बने टेफ के कार्मिक

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट: गुलाबी सर्दी ने वातावरण को खुशगवार बनाया

जैसलमेर

श्वानों के शव मिलने से सनसनी, ग्रामीण दहशत में,  अब तक नहीं मिला जंगली जानवर का सुराग

जैसलमेर

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर पशुओं का सितम, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

खेत में बनी झौंपड़ी में लगी आग, सामान जला

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.