ऐतिहासिक गड़ीसर की आत्मा संकट में, जलमग्न होने लगी ऐतिहासिक धरोहरें

स्वर्णनगरी का ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र होने के साथ रियासतकालीन विरासत का शानदार नमूना भी है। रेगिस्तानी क्षेत्र में इतना विशाल सरोवर देख कर हर कोई अचम्भित रह जाता है। तालाब की जलराशि के मध्य बनी प्राचीन छतरियां और बंगली न केवल स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं बल्कि अतीत की गवाही भी देती हैं लेकिन विडम्बना यह है कि जहां गड़ीसर के बाहरी क्षेत्र में सौंदर्यकरण व विकास कार्यों पर इन दिनों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं इन कलात्मक धरोहरों की सुध किसी को नहीं है। परिणामस्वरूप छतरियों और बंगली में जगह-जगह दरारें आ गई हैं, पत्थरों का क्षरण हो रहा है और कई स्थानों पर ढांचागत टूट-फूट साफ नजर आने लगी है। दो दिन पहले की बारिश के दौरान गड़ीसर में बाएं भाग में बनी कलात्मक छतरी का ऊपरी हिस्सा व रेलिंग भरभरा कर गिर कर जलमग्र हो गया। कुछ पत्थर अब भी छतरी के फर्श पर बिखरे हुए हैं।