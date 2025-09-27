धरना स्थल पर गूंजी भजन-कीर्तन की स्वर लहरियां

जैसलमेर जिले में ओरण-गोचर और तालाबों व खड़ीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने ओरण टीम का धरना शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। एक दिन पहले शुक्रवार को ओरण टीम के आह्वान पर शहर में विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई थी। जिसमें प्रशासन की ओर से रखे गए प्रस्तावों को ओरण टीम ने ठुकरा दिया और धरना निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया। शनिवार को धरना स्थल पर दोपहर बाद भजन-कीर्तन के कार्यक्रम हुए। बैशाखी मठ के नारायण भारती की अगुआई में उपस्थित लोगों ने भजन किए। ओरण टीम के सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि मांगों के ठोस रूप में नहीं माने जाने तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रहेगा। जिले भर के लोग आंदोलन का समर्थन करने धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी बड़ी संख्या में ओरण टीम के सदस्यों के साथ ही विभिन्न इलाकों से आए लोग शामिल हुए।