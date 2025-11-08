व्यवस्था को मिली ऑक्सीजन: बसों ने छोड़ा शहर का रास्ता, नई व्यवस्था से दिखी राहत

गौरतलब है कि नए बस स्टैण्ड से जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर रूट सहित करीब 45 बसों का संचालन किया जा रहा है। पत्रिका टीम ने नए बस स्टैंड का दौरा किया तो बसें सुव्यवस्थित कतारों में खड़ी थीं। हालांकि यात्रियों ने बैठने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत बताई। जोधपुर की यात्री नीलम शर्मा ने कहा कि बसें समय पर चल रही हैं, लेकिन इंतजार के दौरान बैठने और पानी की व्यवस्था जल्द करने की जरूरत है। उधर, रिंग रोड पर सोनार दुर्ग के पास की पार्किंग को भी शनिवार शाम किशनसिंह भाटी गोल्डनसिटी बस टर्मिनल में स्थानांतरित किया गया। इससे दुर्ग के परिधि क्षेत्र में भीड़ कम हुई और पर्यटकों को भ्रमण में सुविधा मिली। दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि अब रास्ता खुला है, पर्यटक आराम से घूम पा रहे हैं। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि आने वाले दिनों में स्टैंड पर शौचालय, प्याऊ और बैठने की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।