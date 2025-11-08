व्यवस्था को मिली ऑक्सीजन: बसों ने छोड़ा शहर का रास्ता, नई व्यवस्था से दिखी राहत

स्वर्णनगरी में शनिवार का दिन सुगम यातायात और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की नई शुरुआत का साक्षी बना। राजस्थान पत्रिका की ओर से सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित करने के बाद यह सुखद स्थिति बनी है। शनिवार सुबह नए यातायात व्यवस्था की कवायद अनुशासन के साथ शुरू हुई। वर्षों से चली आ रही भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से इस दौरान राहत देखने को मिली।
शहर के भीतर से निजी बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दिया गया और सभी बसें बाड़मेर रोड स्थित नए निजी बस स्टैंड से संचालित करने की व्यवस्था की गई। यातायात राजस्थान पुलिस मौके पर मुस्तैद दिखी। जैसे ही अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर से आने वाली बसें जैसलमेर की सीमा में पहुंचीं, उन्हें शहर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। पुलिस व प्रशासनिक टीम ने बसों को बाड़मेर मार्ग स्थित नवीन बस स्टैंड की ओर भेज दिया। इस दौरान शहर में खुला और व्यवस्थित वातावरण देखने को मिला।
हनुमान चौराहा के पास चाय पीने आए राहुलसिंह भाटी बोले कि पहले हर सुबह जाम से लोग परेशान रहते थे, आज पहली बार सडक़ खुली दिखी। एयरफोर्स रोड के पास स्कूल से बच्चे को लेने आए अमीन खान ने कहा बसें हटने से पूरे इलाके में चैन लौट आया है। उधर, बस ऑपरेटरों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया। बस ऑपरेटर कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि नया स्टैंड खुला और सुविधाजनक है, पार्किंग आसान है। यात्रियों को भी अब बसें तय स्थान पर मिल रही हैं। यह बदलाव सबके हित में है।
गौरतलब है कि नए बस स्टैण्ड से जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर रूट सहित करीब 45 बसों का संचालन किया जा रहा है। पत्रिका टीम ने नए बस स्टैंड का दौरा किया तो बसें सुव्यवस्थित कतारों में खड़ी थीं। हालांकि यात्रियों ने बैठने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत बताई। जोधपुर की यात्री नीलम शर्मा ने कहा कि बसें समय पर चल रही हैं, लेकिन इंतजार के दौरान बैठने और पानी की व्यवस्था जल्द करने की जरूरत है। उधर, रिंग रोड पर सोनार दुर्ग के पास की पार्किंग को भी शनिवार शाम किशनसिंह भाटी गोल्डनसिटी बस टर्मिनल में स्थानांतरित किया गया। इससे दुर्ग के परिधि क्षेत्र में भीड़ कम हुई और पर्यटकों को भ्रमण में सुविधा मिली। दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि अब रास्ता खुला है, पर्यटक आराम से घूम पा रहे हैं। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि आने वाले दिनों में स्टैंड पर शौचालय, प्याऊ और बैठने की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
