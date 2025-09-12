Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

तहसीलदार ने मौके पर जाकर की लोगों से समझाइश, ग्रामीणों ने किया धरना समाप्त

नाचना क्षेत्र के आसकंद्रा गांव के पास ओरण भूमि पर अवैध काश्त को हटाने की मांग को लेकर आसकंद्रा गांव के ग्रामीणों की ओर से उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय के आगे दिया जा रहा धरना शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 12, 2025

नाचना क्षेत्र के आसकंद्रा गांव के पास ओरण भूमि पर अवैध काश्त को हटाने की मांग को लेकर आसकंद्रा गांव के ग्रामीणों की ओर से उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय के आगे दिया जा रहा धरना शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया। गौरतलब है क कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने फिर से धरना शुरू किया था। शुक्रवार को तहसीलदार रतन भवानी आसकंद्रा गांव में ओरण भूमि पर हो रही अवैध काश्त के मौके पर पहुंचकर अवैध काश्त करने वाले लोगों से समझाइश की और ओरण भूमि से अवैध काश्त को हटाने को कहा। ग्रामीण ओमसिंह आसकंद्रा ने बताया गांव के ग्रामीणों ने गत 4 अगस्त को उपनिवेशन विभाग के तहसीलदार को हजारों बीघा ओरण भूमि पर हो रही अवैध काश्त को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। एक माह तक कार्रवाई नहीं होने के बाद ग्रामीण गत सोमवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद उपायुक्त उपनिवेशन विभाग नाचना के आगे धरना शुरू किया। मंगलवार को धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी से दूरभाष पर बात की। पोकरण विधायक के आश्वासन के बाद और तहसीलदार रतन भवानी धरना स्थल पर आकर ग्रामीणों को कहा कि गुरुवार को मैं आपके साथ चलूंगा, तब जाकर ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना समाप्त किया। इसके दो दिन बाद अवैध काश्त पर कार्रवाई नहीं होने के कारण आसकंद्रा गांव के ग्रामीण गुरुवार को पुनः धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को तहसीलदार रतन भवानी आसकंद्रा ने गांव में ओरण भूमि पर हो रही अवैध काश्त पर मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की और अवैध काश्त हटाने को कहा। नोटिस के अनुसार 29 सितंबर से पहले उन्हें अवैध काश्त हटानी होगी।

12 Sept 2025 08:42 pm

12 Sept 2025 08:41 pm

