Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

दीपों की रोशनी और गरबा की थापों से गूंज उठा मंदिर परिसर

ब्रह्मक्षत्रिय (खत्री) समाज की ओर से जीवणीयाई स्थित हिंगलाज मंदिर प्रांगण में आयोजित शारदीय नवरात्रि महोत्सव का समापन बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास के साथ हुआ।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 02, 2025

ब्रह्मक्षत्रिय (खत्री) समाज की ओर से जीवणीयाई स्थित हिंगलाज मंदिर प्रांगण में आयोजित शारदीय नवरात्रि महोत्सव का समापन बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास के साथ हुआ। इस बार नौ के स्थान पर दस दिवसीय आयोजन हुआ, जिसने समाज को एकजुट करते हुए भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया।मंदिर प्रांगण हर शाम दीपों की रोशनी, भक्ति संगीत और गरबा की थापों से गूंज उठा। पूजा-अर्चना के बाद गरबा का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में सजकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रवक्ता जितेन्द्र बिछड़ा ने बताया कि मां हिंगलाज को समर्पित यह आयोजन समाज की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक आस्था का प्रतीक बना।

सम्मान समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

समापन अवसर पर गरबा समिति ने समाज के प्रमुख पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक अंदाज में साफा, शॉल और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि समाज अध्यक्ष सत्यनारायण दड़ा, महिला मंडल अध्यक्ष उषा अनिल भूत, समाजसेवी डॉ. दामोदर वारडे, पूर्व पार्षद देवीसिंह चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत हिंगलाज मंदिर पुजारी आनंद महाराज ने तिलक कर किया। मोक्षिका और पूर्वा ने मंगल गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

गरबा प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरणसमापन गरबा प्रतियोगिता में गरबा क्वीन ग्रुप को ट्रॉफी प्रदान की गई। महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों ने विविध प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को विशिष्ट अतिथियों ने उपहार प्रदान किए। भावना जितेन्द्र डलोरा ने सभी बच्चियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

आयोजन में गरबा समिति और महिला मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। समिति अध्यक्ष नमिता जगदीश डलोरा और महिला मंडल अध्यक्ष उषा अनिल भूत को विशेष रूप से साड़ी और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दीपों की रोशनी और गरबा की थापों से गूंज उठा मंदिर परिसर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में धूमधाम में आतिशी नजारों के बीच हुआ पुतलों का दहन

जैसलमेर

पोकरण: टूटा दशानन का गुरूर.. अग्निबाण चलाने के साथ ही पुतलों का दहन

जैसलमेर

जैसलमेर में वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ, प्रभात फेरी से पहुंचा संरक्षण संदेश

जैसलमेर

आइए, इस दशहरा पर्व पर जैसलमेर में 10 बुराइयों को जलाएं…

जैसलमेर

मुने एकली मेलिने तू रामे.. पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.