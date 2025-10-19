Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

दीपावली पर बहियों की परंपरा, व्यापार में माना जाता है शुभ

कंप्यूटर और साइबर के इस युग में भी दीपावली पर बहियों का महत्व कम नहीं हुआ है।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 19, 2025

कंप्यूटर और साइबर के इस युग में भी दीपावली पर बहियों का महत्व कम नहीं हुआ है। व्यापारी अब भी परंपरागत बहियों में अपना लेखा-जोखा रखते हैं और दीपावली के अवसर पर उनकी पूजा करते हैं।

दुकानदार हिमांशु भाटिया और राजू भाटिया बताते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से उनकी दुकान पर बहियों की बिक्री दीपावली के समय बढ़ जाती है। बहियों में हिसाब-किताब रखने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानकर व्यापारी पूजा करते हैं। व्यापारी हरीश धीरण कहते हैं कि भले ही कंप्यूटर में खाते रखे जाते हैं, लेकिन पुराने समय की बहियों में व्यापार का लेखा-जोखा सुरक्षित रहता है। पुरानी बहियों के प्रति उनका विशेष लगाव है क्योंकि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है।

बहियों में दिन, वार और पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी जा सकती है। कंप्यूटर में तकनीकी खराबी से डेटा नष्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन बहियों में लेखा-जोखा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए व्यापारियों के लिए बहियों में हिसाब रखना परंपरागत और शुभ माना जाता है। दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी पूजन के बाद व्यापारियों की यह परंपरा न केवल उनके व्यवसाय को सम्मान देती है, बल्कि पुराने समय की यादें भी संजोती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 10:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दीपावली पर बहियों की परंपरा, व्यापार में माना जाता है शुभ

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दीयों से जगमगाए घर-आंगन: सुनहरी आभा में नहाई स्वर्णनगरी, दिवाली से पहले उमड़ा उल्लास

जैसलमेर

बढ़ रही बीमारी, परिजन भी हो रहे संक्रमित…कचरे व गंदगी के ढेर, दीवारों पर जमे जाले

जैसलमेर

100 साल बाद लौटी ‘लक्ष्मी’ , समृद्धि और उजाले से जगमगाने लगी मरुधरा

जैसलमेर

गमगीन माहौल में मनोज भाटिया का अंतिम संस्कार

जैसलमेर

परमाणु नगरी में दीपोत्सव की रौनक, बाजारों में जमकर ग्राहकी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.