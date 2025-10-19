दीपावली पर बहियों की परंपरा, व्यापार में माना जाता है शुभ

दुकानदार हिमांशु भाटिया और राजू भाटिया बताते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से उनकी दुकान पर बहियों की बिक्री दीपावली के समय बढ़ जाती है। बहियों में हिसाब-किताब रखने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानकर व्यापारी पूजा करते हैं। व्यापारी हरीश धीरण कहते हैं कि भले ही कंप्यूटर में खाते रखे जाते हैं, लेकिन पुराने समय की बहियों में व्यापार का लेखा-जोखा सुरक्षित रहता है। पुरानी बहियों के प्रति उनका विशेष लगाव है क्योंकि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है।