18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

निर्माणाधीन भवन में करंट आने से हुई थी मौत: समझाइश के बाद बनी सहमति, श्रमिक का शव उठाया

जैसलमेर की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक स्वरूप खां निवासी मोकला की करंट से मौत के बाद मोर्चरी के बाहर धरना देकर परिजनों व अन्य लोगों ने रविवार को आपसी रजामंदी होने के बाद शव उठाया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 18, 2026

जैसलमेर की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक स्वरूप खां निवासी मोकला की करंट से मौत के बाद मोर्चरी के बाहर धरना देकर परिजनों व अन्य लोगों ने रविवार को आपसी रजामंदी होने के बाद शव उठाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर की मध्यस्थता में भवन मालिक की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर परिवारजनों को नगद राशि सौंपी गई।

इसके अलावा श्रमिक को सरकारी सहायता दिलाने का भी विश्वास दिलाया गया। अमरदीन फकीर के साथ गांव के मौजीज पदमसिंह, शिवदानसिंह आदि ने धरना दे रहे परिजनों से समझाइश की। शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवारजनों को सौंप दिया गया, जिसे लेकर वे रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि सांवल कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर स्वरूप खां को करंट आ गया, जिससे उसकी गत शनिवार को मौत हो गई थी। इस हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के सामने धरना शुरू कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / निर्माणाधीन भवन में करंट आने से हुई थी मौत: समझाइश के बाद बनी सहमति, श्रमिक का शव उठाया

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिन से शाम तक जाम का जाल… शहर के ह्रदय पर अव्यवस्थाओं का आघात

जैसलमेर

जैसलमेर: धूप मद्धम होने से दिन का पारा 3 डिग्री गिरा

जैसलमेर

हिंदू सनातन धर्म की एकता और संगठन को मजबूत करने की जरूरत

जैसलमेर

मोहनगढ़ में ठंड बढ़ने से बीमारियों का सितम, लग रही मरीजों की भीड़

जैसलमेर

जैसलमेर में जीरा मंडी तो शुरू हुई, लेकिन पहले साल नहीं दिखा खास रुझान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.