निर्माणाधीन भवन में करंट आने से हुई थी मौत: समझाइश के बाद बनी सहमति, श्रमिक का शव उठाया

जैसलमेर की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक स्वरूप खां निवासी मोकला की करंट से मौत के बाद मोर्चरी के बाहर धरना देकर परिजनों व अन्य लोगों ने रविवार को आपसी रजामंदी होने के बाद शव उठाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर की मध्यस्थता में भवन मालिक की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर परिवारजनों को नगद राशि सौंपी गई।
इसके अलावा श्रमिक को सरकारी सहायता दिलाने का भी विश्वास दिलाया गया। अमरदीन फकीर के साथ गांव के मौजीज पदमसिंह, शिवदानसिंह आदि ने धरना दे रहे परिजनों से समझाइश की। शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवारजनों को सौंप दिया गया, जिसे लेकर वे रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि सांवल कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर स्वरूप खां को करंट आ गया, जिससे उसकी गत शनिवार को मौत हो गई थी। इस हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के सामने धरना शुरू कर दिया।
