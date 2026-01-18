निर्माणाधीन भवन में करंट आने से हुई थी मौत: समझाइश के बाद बनी सहमति, श्रमिक का शव उठाया

इसके अलावा श्रमिक को सरकारी सहायता दिलाने का भी विश्वास दिलाया गया। अमरदीन फकीर के साथ गांव के मौजीज पदमसिंह, शिवदानसिंह आदि ने धरना दे रहे परिजनों से समझाइश की। शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवारजनों को सौंप दिया गया, जिसे लेकर वे रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि सांवल कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर स्वरूप खां को करंट आ गया, जिससे उसकी गत शनिवार को मौत हो गई थी। इस हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के सामने धरना शुरू कर दिया।