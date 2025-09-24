Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

केसरिया रंग लाग्यो ओला गरबा… में झूमे स्वर्णनगरी के युवा

स्वर्णनगरी इन दिनों शारदीय नवरात्र पर्व की धूम से गुलजार है। शहर के हर गली और मोहल्ले में गरबा और डांडिया की आवाजें गूंज रही हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 24, 2025

स्वर्णनगरी इन दिनों शारदीय नवरात्र पर्व की धूम से गुलजार है। शहर के हर गली और मोहल्ले में गरबा और डांडिया की आवाजें गूंज रही हैं। मैनपुरा, छड़ीदार पाड़ा और इंदिरा कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें शाम होते ही आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ता है। हिंगलाज मंदिर जीवणीयाई बगेची में ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज के 10 दिवसीय गरबा आयोजन के पहले दिन बच्चों, युवतियों और महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर गरबा और डांडिया नृत्य किया। संध्या आरती के बाद पंडाल में माता दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए गरबा नृत्यों का आनंद लिया गया। ओढनी उड़े तो उड़ उड़ जाए, अंबे जय जगदंबे माता, केसरिया रंग लाग्यो ओला गरबा, गरबा में चपटी भरी चाख ने और पंखीड़ा ने उड़ना जावो जैसे पारंपरिक गीतों पर नृत्य करते हुए युवा, किशोर, बालिकाएं और महिलाएं उत्साह के साथ झूमते नजर आए। पंडाल में महिला मंडल अध्यक्ष, गरबा समिति सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान किया। स्वर्णनगरी के गली मोहल्लों में भी संध्या समय गरबा और डांडिया कार्यक्रम चलते हैं। शाम होते ही सांस्कृतिक माहौल तैयार हो जाता है और हर गली में गरबा नृत्य की खनक सुनाई देती है। युवा, बच्चे और महिलाएं अपने-अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर पंडालों में भाग लेते हैं। इस दौरान समाज के गणमान्य सदस्य और आमजन भी बच्चों व युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

24 Sept 2025 09:06 pm

