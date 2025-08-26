मेले के दूसरे दिन भीड़ में कमी .. 200 मीटर ही लंबी रही यात्री कतार

बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए आने यात्रियों की भारी भीड़ मंगलवार को अचानक कम होने से दर्शन को आए यात्रियों ने आराम से बाबा रामदेव समाधि दर्शन कर मंगल कामना की। जहां सोमवार बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यात्री करीब 5 किमी लंबी कतार में दर्शन के लिए लगे हुए थे, वहीं मंगलवार को बाबा रामदेव मंदिर से मात्र दो सौ मीटर में ही यात्री कतार के सिमट जाने से दर्शन को आए यात्रियों को कुछ ही मिनटों में बाबा रामदेव समाधि के दर्शन हो गए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में लगे पुलिस बल के हजारों कार्मिकों को भी भारी भीड़ के अचानक कम व्यवस्था के दौरान कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी।