बस स्टैंड निर्माण कार्य केे दौरान न जांच और न ही मॉनीटरिंग

पोकरण कस्बे में जोधपुर-जैसलमेर बाइपास के किनारे चल रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज के बस स्टैंड निर्माण कार्य केे दौरान कोई जांच व मॉनीटरिंग नहीं होने के कारण सामग्री की गुणवत्ता में अनियमितताएं बरती जा रही है। जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जांच की मांग की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की बस स्टैंड की घोषणा पर रोडवेज जैसलमेर आगार की ओर से नगरपालिका में राशि जमा करवाई गई। जिस पर बाइपास के किनारे 5 बीघा भूमि आवंटित की गई। राज्य सरकार की ओर से बस स्टैंड भवन निर्माण को लेकर 5 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई थी। प्रथम चरण में यहां चारदीवारी व भवन निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यकारी एजेंसी को 1.20 रुपए का कार्यादेश जारी किया गया। गत जुलाई माह में यहां कार्य शुरू कर दिया गया। यहां चारदीवारी का कार्य चल रहा है। जिस पर लोगों ने सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए है। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा सहित लोगों ने बताया कि निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। निम्न गुणवत्ता की सामग्री के कारण भवन की नींव कमजोर है, साथ ही नींव की खुदाई भी ज्यादा नहीं की गई है। इसके अलावा अधिकारी भी समय पर निरीक्षण व गुणवत्ता जांच नहीं कर रहे है। ऐसे में सरकार की धनराशि का दुरुपयोग होने की आशंका है। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।