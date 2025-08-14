जश्न-ए-आज़ादी में नहीं पड़ेगा खलल: सरहद पर हाई अलर्ट, ड्रोन खतरे पर पैनी नजर

स्वतंत्रता दिवस के जश्न को किसी भी सूरत में बाधित न होने देने के लिए पाकिस्तान से सटी 464 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी और सतर्कता का स्तर चरम पर पहुंचा दिया है। ‘ऑपरेशन अलर्ट’ के तहत 17 अगस्त तक सीमाओं पर जवान दिन-रात मुस्तैद रहकर हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। सीमा पार से नापाक हरकतों की आशंका के मद्देनजर गश्त की रफ्तार और दायरा दोनों बढ़ा दिए गए हैं। बीएसएफ के जवान व्हीकल, कैमल और फुट पेट्रोलिंग के साथ-साथ डिजिटल गैजेट्स और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर लगातार सीमा की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन खतरे को देखते हुए सीमावर्ती गांवों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है।