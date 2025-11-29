भाणुनगर में दो घरों से सोने-चांदी के गहने नकदी चुरा ले गए चोर

जानकारी के अनुसार भाणुनगर निवासी आईदानराम व दुर्गाराम के घर देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घरों के कमरों में सो रहे परिजनों को बाहर से कुंडी बंद कर आईदानराम के घर से पांच लाख रुपए नकद,करीब 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी वहीं दुर्गाराम के घर से 1 तोला सोना, 30 तोला चांदी व 1 लाख 80 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए। परिजनों को चोरी की भनक लगते ही कमरे को तोड़ बाहर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और चोरों का पीछा किया, तब शातिर चोर मौका देख भाग गए।