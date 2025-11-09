नेहड़ाई में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, लाखों की नकदी लेकर फरार

मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बैंक के बाहर स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाडक़र ले गए। मशीन में करीब 10 से 11 लाख रुपए नकद होने का अनुमान है। शनिवार दोपहर सीएमएस कंपनी के कार्मिक एटीएम में नगदी डालकर गए थे, ताकि रविवार को ग्राहकों को लेनदेन में परेशानी न आए। रात लगभग 2 बजे वाहन में आए तीन से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने पूरी योजना के साथ एटीएम रूम में प्रवेश किया।
जैसे ही अंदर पहुंचे, सबसे पहले कैमरों को बंद करने की कोशिश की और उसके बाद सफेद स्प्रे से रिकॉर्डिंग बाधित कर दी। इसके बाद बोलेरो के पीछे रस्सी बांधकर जोरदार खींचते हुए एटीएम मशीन उखाड़ ली और मशीन को गाड़ी में डालकर फरार हो गए।
सुबह ग्रामीणों ने टूटा कांच और बिखरा सामान देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नेहड़ाई चौकी और मोहनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे और नाचना वृत्ताधिकारी गजेन्द्र सिंह भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिनमें वाहन और संचालन की पूरी तैयारी साफ नजर आई।
एफएसएल टीम ने मौके से टायर माक्र्स, फिंगरप्रिंट और स्प्रे के रासायनिक अवशेष सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। साथ ही वाहन के रूट को ट्रेस करने के लिए टीमें विभिन्न दिशाओं में भेजी गईं। क्षेत्र के गांवों तथा बॉर्डर मार्गों पर भी गश्त बढ़ाई गई है। नेहड़ाई के ग्रामीणों में वारदात के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस ने फुटेज और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए हैं।
