नेहड़ाई में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, लाखों की नकदी लेकर फरार

मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बैंक के बाहर स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाडक़र ले गए। मशीन में करीब 10 से 11 लाख रुपए नकद होने का अनुमान है। शनिवार दोपहर सीएमएस कंपनी के कार्मिक एटीएम में नगदी डालकर गए थे, ताकि रविवार को ग्राहकों को लेनदेन में परेशानी न आए। रात लगभग 2 बजे वाहन में आए तीन से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने पूरी योजना के साथ एटीएम रूम में प्रवेश किया।