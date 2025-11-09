Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नेहड़ाई में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, लाखों की नकदी लेकर फरार

मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बैंक के बाहर स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाडक़र ले गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 09, 2025

मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बैंक के बाहर स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाडक़र ले गए। मशीन में करीब 10 से 11 लाख रुपए नकद होने का अनुमान है। शनिवार दोपहर सीएमएस कंपनी के कार्मिक एटीएम में नगदी डालकर गए थे, ताकि रविवार को ग्राहकों को लेनदेन में परेशानी न आए। रात लगभग 2 बजे वाहन में आए तीन से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने पूरी योजना के साथ एटीएम रूम में प्रवेश किया।

जैसे ही अंदर पहुंचे, सबसे पहले कैमरों को बंद करने की कोशिश की और उसके बाद सफेद स्प्रे से रिकॉर्डिंग बाधित कर दी। इसके बाद बोलेरो के पीछे रस्सी बांधकर जोरदार खींचते हुए एटीएम मशीन उखाड़ ली और मशीन को गाड़ी में डालकर फरार हो गए।

सुबह ग्रामीणों ने टूटा कांच और बिखरा सामान देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नेहड़ाई चौकी और मोहनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे और नाचना वृत्ताधिकारी गजेन्द्र सिंह भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिनमें वाहन और संचालन की पूरी तैयारी साफ नजर आई।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य -

एफएसएल टीम ने मौके से टायर माक्र्स, फिंगरप्रिंट और स्प्रे के रासायनिक अवशेष सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। साथ ही वाहन के रूट को ट्रेस करने के लिए टीमें विभिन्न दिशाओं में भेजी गईं। क्षेत्र के गांवों तथा बॉर्डर मार्गों पर भी गश्त बढ़ाई गई है। नेहड़ाई के ग्रामीणों में वारदात के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस ने फुटेज और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:10 pm

Published on:

09 Nov 2025 08:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नेहड़ाई में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, लाखों की नकदी लेकर फरार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीजन की अब तक की सबसे शीतल रात, पहली बार न्यूनतम पारा 14.7 डिग्री

जैसलमेर

बॉर्डर रोड पर हादसा, स्कूली बस–कार भिड़ी.. सेना के चार जवान और चालक घायल

जैसलमेर

एनएच-11 पर चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, ढाबे-केबिन हुए खाली

जैसलमेर

सूरत से 800 किलोमीटर पदयात्रा के बाद रामदेवरा पहुंचे भक्त

जैसलमेर

डिग्गी में फिसलकर युवक की मौत, मोटर पम्प ठीक करते समय संतुलन बिगड़ा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.