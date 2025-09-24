इस बार 45 फीट का होगा रावण, 40-40 फीट के कुम्भकर्ण और मेघनाद

बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा आगामी 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल इस मौके पर जैसलमेर के शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में होने वाले रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कार्यक्रम इस मौके पर होगा। नगरपरिषद ने इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बार 45 फीट ऊंचाई का रावण और 40-40 फीट के कुम्भकर्ण व मेघनाद होंगे। जिनका दहन सूर्यास्त की बेला में आतिशबाजी और लाइटिंग की जगमगाहट के बीच किया जाएगा। नगरपरिषद की तरफ से 10 लाख रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाएंगे। रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतलों की लम्बाई इस बार भी पिछले वर्ष जितनी ही रखी गई है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष दशहरा पर तीनों पुतलों का दहन और रंग-बिरंगी आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा जाता है। अतिथियों के तौर पर जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इन पुतलों का दहन करते रहे हैं।