कंटीली झाड़ियों से गांव के आम रास्ते हो रहे बंद, बीमारियां फैलने की आशंका

नाचना गांव में गत दिनों हुई बरसात के बाद से आम रास्ते झाड़ियाें से बंद हो रहे हैं। आम रास्ते में कंटीली झाड़ियां की भरमार है। यहां जगह-जगह कंटीली झाड़ियां होने के कारण ग्रामीणों सहित वाहन चालकों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। गांव में जगह-जगह कंटीली झाड़ियां होने से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना में प्रतिदिन डेंगू के मरीज पहुंच रहे है। कंटीली झाड़ियों की कटाई को लेकर ग्राम पंचायत नाचना की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में सोनी मोहल्ला, पदम कॉलोनी, निजी विद्यालय के आसपास और भील पाड़ा में कंटीली झाड़ियाें की भरमार है। ऐसे में आम रास्तों से वाहन चालकों को निकलना मुश्किल हो रहा है। कंटीली झाड़ियां होने के कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्ही आम रास्तों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय पहुंचते हैं। आम रास्ते कंटीली झाड़ियां से गिरे होने के कारण बरसाती मौसम में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई हैं। कंटीली झाड़ियों की कटाई को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार ऐसे में समय रहते हुए कंटीली झाड़ियां को नहीं काटा गया तो गांव में मलेरिया o डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका है।