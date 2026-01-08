हजारों गुजराती श्रद्धालु पहुंचे रामदेवरा, आस्था का जीवंत स्वरूप आया नजर

गुजरात के विभिन्न शहरों हजारों की संख्या रामदेवरा आए श्रद्धालुओं से गुरुवार को सड़कों पर भारी रेलम पेल देखने को मिली। जयकारों से रुणिचा नगरी गूंज उठी। नाचना चौराहा से मंदिर की तरफ आने वाली सड़क पर गुजराती श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। हजारों श्रद्धालुओं के आगमन से रामदेवरा गुरुवार को गुलजार नजर आई। जानकारी के अनुसार पिपली धाम मंदिर के संत भक्त राज वासुदेव महाराज गुरुवार को रामदेवरा पहुंचे।
इस अवसर पर रुणिचा नगरी के मुख्य सड़क मार्ग पर पांव रखने की भी जगह देखने को नहीं मिली। उपस्थित गुजराती भक्तों की ओर से गुरु महाराज का पूजन कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की सडक पर ही लंबी कतार लगी दिखाई दी। देश में खुशहाली की कामना को लेकर वासुदेव महाराज, सद्गुरु बलदेव दास महाराज के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं ने नाचना रोड से पैदल यात्रा कर बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचे।
जिसमें अपने साथ लाई ध्वजा बाबा की समाधि पर चढाकर सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। गुरु महाराज के लिए विशेष रूप से रथ मंगवाया गया। उन्होंने पत्नी संग यात्रा पूरी की। 1 घंटे तक सड़क पर जाम की स्थिति लगी। गुरु महाराज की झलक देखने के लिए पुरुष व महिला श्रद्धालु भक्तों का ताँता लगा रहा।
