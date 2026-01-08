हजारों गुजराती श्रद्धालु पहुंचे रामदेवरा, आस्था का जीवंत स्वरूप आया नजर

इस अवसर पर रुणिचा नगरी के मुख्य सड़क मार्ग पर पांव रखने की भी जगह देखने को नहीं मिली। उपस्थित गुजराती भक्तों की ओर से गुरु महाराज का पूजन कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की सडक पर ही लंबी कतार लगी दिखाई दी। देश में खुशहाली की कामना को लेकर वासुदेव महाराज, सद्गुरु बलदेव दास महाराज के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं ने नाचना रोड से पैदल यात्रा कर बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचे।