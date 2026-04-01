ब्रीडिंग सेंटर्स में प्राकृतिक रूप से गोडावण के तीन चूजों की गूंजी चहचहाट

लुप्तप्राय: माने जा रहे राज्य पक्षी गोडावण की तादाद में बढ़ोतरी की दिशा में आशा की नई किरण जागी है। जिले के गोडावण ब्रीडिंग सेंटरों में 3 नए चूजों का जन्म कृत्रिम गर्भाधान की बजाय प्राकृतिक ढंग से हुआ है। इसे गोडावण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इन्हें मिलाकर जिले के सम और रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावण की कुल तादाद 79 हो गई है। सेंटरों में प्राकृतिक ढंग से गोडावण का अंडा दिया जाना और उसमें से चूजे का निकलना ज्यादा बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब तक यह कार्य कृत्रिम प्रजनन के जरिए हो रहा था और गोडावण की देखभाल वैज्ञानिक कर रहे थे। इन्हें मिला कर जिले के राष्ट्रीय मरु उद्यान (डीएनपी) में संचालित संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष अब तक 11 चूजों का जन्म हो चुका है।