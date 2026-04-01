जैसलमेर-अहमदाबाद बस का टायर निकला, बड़ा हादसा टला

घटना के समय बस में करीब 28 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी और घबराहट मच गई, कुछ यात्रियों को तो यह समझ लिया कि बस पलटने वाली है। हालांकि, निजी ट्रेवल्स बस चालक ने तुरंत स्थिति को संभाला। चालक ने बस की रफ्तार कम की और सुरक्षित तरीके से उसे सड़क किनारे रोक दिया। बस के रुकते ही चालक और परिचालक ने सभी यात्रियों को शांत कराया और उन्हें एक-एक कर सुरक्षित बस से नीचे उतारा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरफ बस का टायर निकला था उस ओर सड़क 15 फीट की ऊंचाई पर थी। सौभाग्य से बस सड़क मार्ग से नीचे नहीं उतरी, जिससे गंभीर दुर्घटना होने से बच गई। घटना की सूचना मिलने पर सांगड पुलिस के एएसआइसोभसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। बाद में पीछे से आ रही एक अन्य निजी ट्रेवल्स की बस को रोककर उसमें सभी यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। खराब हुई बस और क्षतिग्रस्त पिकअप को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया।