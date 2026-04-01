10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर-अहमदाबाद बस का टायर निकला, बड़ा हादसा टला

जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही एक निजी बस के आगे का टायर फतेहगढ़ से चार किलोमीटर दूर निकल गया। घटना बस के आगे का बेरिंग टूट जाने के कारण हुई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 10, 2026

जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही एक निजी बस के आगे का टायर फतेहगढ़ से चार किलोमीटर दूर निकल गया। घटना बस के आगे का बेरिंग टूट जाने के कारण हुई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार बस का टायर निकलते ही वह सामने से आ रही एक पिक-अप गाड़ी में जा घुसा, जिससे पिक-अप गाड़ी की ड्राइवर साइड क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के समय बस में करीब 28 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी और घबराहट मच गई, कुछ यात्रियों को तो यह समझ लिया कि बस पलटने वाली है। हालांकि, निजी ट्रेवल्स बस चालक ने तुरंत स्थिति को संभाला। चालक ने बस की रफ्तार कम की और सुरक्षित तरीके से उसे सड़क किनारे रोक दिया। बस के रुकते ही चालक और परिचालक ने सभी यात्रियों को शांत कराया और उन्हें एक-एक कर सुरक्षित बस से नीचे उतारा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरफ बस का टायर निकला था उस ओर सड़क 15 फीट की ऊंचाई पर थी। सौभाग्य से बस सड़क मार्ग से नीचे नहीं उतरी, जिससे गंभीर दुर्घटना होने से बच गई। घटना की सूचना मिलने पर सांगड पुलिस के एएसआइसोभसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। बाद में पीछे से आ रही एक अन्य निजी ट्रेवल्स की बस को रोककर उसमें सभी यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। खराब हुई बस और क्षतिग्रस्त पिकअप को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया।

टैंकरों से आपूर्ति का जायजा, हैंडपम्प करवाया दुरुस्त

जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने शुक्रवार को क्षेत्र में टैंकरों से हो रही पानी की आपूर्ति का निरीक्षण कर जायजा लिया। अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगर ने मोडरडी, जैमला, जसवंतपुरा, चौक, केलावा आदि गांवों में जलापूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में टैंकरों से हो रही आपूर्ति का जायजा लेकर ठेकेदारों को नियमित आपूर्ति और कहीं पर भी समस्या होने पर तत्काल पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सांकड़ा क्षेत्र में खराब पड़े सभी हेण्डपंपों को ठीक करवाने के कार्य का भी जायजा लिया। शुक्रवार को उन्होंने नागणेच्चिया की ढाणी आणेशा में चल रहे हेण्डपंप मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी पेयजल संकट की स्थिति नहीं हो। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता संजय सोमरा भी उनके साथ रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रितु सैनी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर-अहमदाबाद बस का टायर निकला, बड़ा हादसा टला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तपती गर्मी से पहले व्यवस्था सुधारने की चुनौती…जैसलमेर में करोड़ों झोंकने के बावजूद भरोसा टैंकरों पर

जैसलमेर

जैसलमेर जिला अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ

जैसलमेर

देशी मेहमान रवाना, जलस्त्रोत सूने, छह माह तक गूंज रही कलरव थमी

जैसलमेर

नशे के सौदागरों के घर में पुलिस की दबिश, 21.43 ग्राम एमडीएम और अन्य मादक पदार्थ बरामद

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में सड़कों पर एक्शन.. आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.