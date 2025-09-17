सैलानियों से मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

जैसलमेर शहर से कुछ दूर स्थित सम रोड पर एक होटल के पास सैलानियों के साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले तीन बदमाशों को जिला पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने तत्काल आरोपितों की धरपकड़ के निर्देश दिए, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन, वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन और थाना सदर के थानाधिकारी सुरजाराम के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए तकनीकी सहयोग और आसूचना संकलन के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की और जल्द ही तीनों आरोपितों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में दलपतसिंह पुत्र तनसिंह निवासी कोटड़ा थाना शिव जिला बाड़मेर, पर्बतसिंह पुत्र नारायणसिंह निवासी बलाई थाना शिव जिला बाड़मेर और भूपालसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी कोटडिया तला, खारा राठोड़ान थाना रामसर जिला बाड़मेर शामिल हैं।