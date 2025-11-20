पाइपलाइन से पानी आने तक टैंकर से सांवल कॉलोनी के बाशिंदों की बुझेगी प्यास

तत्कालीन नगरपालिका की ओर से वर्ष 2008 में लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी का आवंटन किया गया था। उसके बाद से अब तक वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस बीच कॉलोनी के रहवासियों की तरफ से धरना-प्रदर्शन किए जाने के बाद करीब दो वर्ष पूर्व नगरपरिषद ने प्रतिमाह प्रति घर 4 ट्रैक्टर टैंकर पानी आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार यह व्यवस्था अब तक संचालित होती रही। जानकारी के अनुसार कॉलोनी में प्रतिमाह करीब 2500 टैंकर पानी की आपूर्ति नगरपरिषद की ओर से करवाई जाती रही है। गत 28 अक्टूबर को अचानक टैंकर ठेकेदार की ओर से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। दरअसल, नगरपरिषद सांवल कॉलोनी में जलापूर्ति पर प्रतिमाह करीब 10 लाख रुपए का व्यय करती रही है। गत माह इसका बिल जब 30 लाख रुपए से भी अधिक आ गया तो नगरपरिषद प्रशासन ने बिल के भुगतान पर रोक लगा दी। यह विवाद जिला प्रशासन तक पहुंच गया।