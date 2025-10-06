Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

…ताकि चिंगारी न बने आफत, दीपावली से पहले सोनार दुर्ग पर उगी सूखी घास की कटाई शुरू

दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। इसी दृष्टि से नगरपरिषद ने इस बार सोनार दुर्ग के परकोटे पर उगी सूखी घास की कटाई का कार्य दीपावली से पहले शुरू करवा दिया है।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 06, 2025

दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। इसी दृष्टि से नगरपरिषद ने इस बार सोनार दुर्ग के परकोटे पर उगी सूखी घास की कटाई का कार्य दीपावली से पहले शुरू करवा दिया है। पूर्व में सूखी घास में आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगरपरिषद ने इस बार समय रहते कदम उठाया है। परकोटे की दीवारों और प_े पर उगी घास अब पूरी तरह सूख चुकी है, जिससे आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने का खतरा बना हुआ था। इसको देखते हुए श्रमिकों की टीम लगाकर घास की कटाई का काम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस बार मानसून के दौरान हुई अच्छी बारिश से दुर्ग की दीवारों पर घनी घास उग आई थी। समय के साथ यह सूख गई, जिससे दुर्ग की सुंदरता कम होने के साथ-साथ आग का खतरा भी बढ़ गया। घास के कारण दुर्ग के चारों ओर लगी लाइटें भी ढंक जाती हैं, जिससे रात के समय दुर्ग की रोशनी फीकी पड़ जाती है।

नगरपरिषद प्रशासन का कहना है कि समय पर की गई यह पहल दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होगी।

फैक्ट फाइल

  • 2 वार्डों में विभाजित है जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार दुर्ग
  • 450 के करीब परिवार निवास करते हैं दुर्ग के भीतर
  • 4 दर्जन से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे है किले के भीतर-1 दर्जन के करीब पर्यटन स्थल दुर्ग में है मौजूदसमय रहते पूरा हो जाएगा कार्य

नगरपरिषद की ओर से दुर्ग के चारों ओर उगी हुई घास की कटाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। समय रहते यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दीपावली से पहले घास कट जाने से आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने की आशंका नहीं रहेगी।

  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद, जैसलमेर

