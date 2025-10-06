…ताकि चिंगारी न बने आफत, दीपावली से पहले सोनार दुर्ग पर उगी सूखी घास की कटाई शुरू

दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। इसी दृष्टि से नगरपरिषद ने इस बार सोनार दुर्ग के परकोटे पर उगी सूखी घास की कटाई का कार्य दीपावली से पहले शुरू करवा दिया है। पूर्व में सूखी घास में आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगरपरिषद ने इस बार समय रहते कदम उठाया है। परकोटे की दीवारों और प_े पर उगी घास अब पूरी तरह सूख चुकी है, जिससे आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने का खतरा बना हुआ था। इसको देखते हुए श्रमिकों की टीम लगाकर घास की कटाई का काम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस बार मानसून के दौरान हुई अच्छी बारिश से दुर्ग की दीवारों पर घनी घास उग आई थी। समय के साथ यह सूख गई, जिससे दुर्ग की सुंदरता कम होने के साथ-साथ आग का खतरा भी बढ़ गया। घास के कारण दुर्ग के चारों ओर लगी लाइटें भी ढंक जाती हैं, जिससे रात के समय दुर्ग की रोशनी फीकी पड़ जाती है।