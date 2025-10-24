चांधन के पास सडक़ हादसे में पर्यटक की मौत, 2 घायल

पोकरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर सांकड़ा फांटा के पास शुक्रवार को दोपहर एक बजे एक श्रद्धालु की सड़क पार करते समय वाहन की टक्कर से मौत हो गई।पुलिस के अनुसार गुजरात के मेहसाणा जिलांतर्गत माकनज निवासी जीतूसिंह झाला ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ रामदेवरा में दर्शनों के लिए आया था। शुक्रवार को कस्बे में जैसलमेर रोड स्थित सीएनजी पंप पर अपनी वैन में सीएनजी भरवा रहे थे और यहां लंबी कतार थी। इस दौरान उनके ससुर गुजरात के पाटन के बी डिवीजन थानांतर्गत चार रास्ता निवासी दीवानसिंह (58) पुत्र गुलाबसिंह लघुशंका के लिए सड़क पार कर दूसरी तरफ गए थे। वापिस आते समय जैसलमेर की तरफ से आ रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर घायल हो गए और अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक नींबदान पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही घटनास्थल का मौका मुआयना किया और परिजनों को सूचना दी। शुक्रवार देर शाम पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।