पर्यटकों को खुला-खुला दिखा पूरा नजारा: सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लागू

जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की रिंग रोड का नजारा बुधवार सुबह से पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। आम दिनों में पर्यटन सीजन के दौरान जहां हर समय चार पहिया वाहनों का जमघट लगा रहता है वहां सडक़ पूरे तौर पर खाली-खाली दिखी। जहां पर्यटक पैदल भ्रमण करते और स्थानीय बाशिंदों के दुपहिया वाहन ही दिखे। दरअसल, बुधवार से प्रशासन व पुलिस की तरफ से रिंग रोड पर स्थापित वाहनों की पार्किंग को एसबीआइ बैंक के पास स्थित बस टर्मिनल के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है और पुरानी किला पार्किंग की तरफ वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यटन सीजन के मद्देनजर सैलानियों को दुर्ग के इर्द-गिर्द सुकून से भ्रमण की सुविधा देने और दिन में कई-कई बार बनने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सीजन के समय सुबह 8 से अपराह्न पश्चात 3 बजे तक किला पार्किंग में किसी भी चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सुबह से पुलिस और यातायात पुलिस के कार्मिक मुस्तैद नजर आए। निर्धारित जगहों पर बैरिकेड लगा कर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई और पर्यटकों के वाहनों को नए पार्किंग स्थल पर खड़ा करवाया गया। उप अधीक्षक रूपसिंह इंदा भी मौके पर नजर आए। उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी एसबीआइ चौराहा से आगे नियमों की अवहेलना करते वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी करते दिखे। नई व्यवस्था के अंतर्गत शिव मार्ग पर तिपहिया वाहनों की भी आवाजाही पर सुबह से दोपहर बाद तक रोक लगाई गई है।
सैलानियों की भारी भीड़ के मद्देनजर की गई नई व्यवस्थाओं से पर्यटक एकबारगी भले ही थोड़े असमंजस में रहे लेकिन बाद में उन्हें वाहनों की चिल्ल-पौं से छुटकारा मिला और वे रिंग रोड व शिव रोड पर दुर्ग के करीब से सुकूनपूर्वक पैदल चलते दिखे। दूसरी ओर स्थानीय बाशिंदों को भी रिंग रोड के खाली-खाली होने से गर्मी में रहने वाले ऑफ सीजन व कोरोना काल की यादें ताजा हो गईं।
इस बार पर्यटन सीजन को देखते हुए सोनार दुर्ग से लेकर पटवा हवेलियों तक के क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने पहली बार यातायात के विशेष बंदोबस्त किए हैं और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को ये प्रयास रास आ रहे हैं। सोनार दुर्ग की अखे प्रोल के बाएं भाग में खुला स्थान बनाने और वहां से टैक्सी स्टेंड को गोपा चौक पुलिस चौकी से आगे स्थानांतरित करवाए जाने से सैलानियों को खुलेपन का अहसास हो रहा है। ऐसे ही पटवा हवेली जाने के लिए गलियों से होकर तिपहिया वाहनों का रैला गुजरता था, उसे भी रोका गया है। इस वजह से आचार्य पाड़ा, शारदा पाड़ा आदि क्षेत्रों के निवासियो ने राहत की सांस ली है।
