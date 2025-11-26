Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पर्यटकों को खुला-खुला दिखा पूरा नजारा: सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लागू

जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की रिंग रोड का नजारा बुधवार सुबह से पूरी तरह बदला हुआ नजर आया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 26, 2025

जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की रिंग रोड का नजारा बुधवार सुबह से पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। आम दिनों में पर्यटन सीजन के दौरान जहां हर समय चार पहिया वाहनों का जमघट लगा रहता है वहां सडक़ पूरे तौर पर खाली-खाली दिखी। जहां पर्यटक पैदल भ्रमण करते और स्थानीय बाशिंदों के दुपहिया वाहन ही दिखे। दरअसल, बुधवार से प्रशासन व पुलिस की तरफ से रिंग रोड पर स्थापित वाहनों की पार्किंग को एसबीआइ बैंक के पास स्थित बस टर्मिनल के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है और पुरानी किला पार्किंग की तरफ वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यटन सीजन के मद्देनजर सैलानियों को दुर्ग के इर्द-गिर्द सुकून से भ्रमण की सुविधा देने और दिन में कई-कई बार बनने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सीजन के समय सुबह 8 से अपराह्न पश्चात 3 बजे तक किला पार्किंग में किसी भी चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

मुस्तैद नजर आई पुलिस

नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सुबह से पुलिस और यातायात पुलिस के कार्मिक मुस्तैद नजर आए। निर्धारित जगहों पर बैरिकेड लगा कर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई और पर्यटकों के वाहनों को नए पार्किंग स्थल पर खड़ा करवाया गया। उप अधीक्षक रूपसिंह इंदा भी मौके पर नजर आए। उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी एसबीआइ चौराहा से आगे नियमों की अवहेलना करते वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी करते दिखे। नई व्यवस्था के अंतर्गत शिव मार्ग पर तिपहिया वाहनों की भी आवाजाही पर सुबह से दोपहर बाद तक रोक लगाई गई है।

सुकून से घूमते नजर आए पर्यटक

सैलानियों की भारी भीड़ के मद्देनजर की गई नई व्यवस्थाओं से पर्यटक एकबारगी भले ही थोड़े असमंजस में रहे लेकिन बाद में उन्हें वाहनों की चिल्ल-पौं से छुटकारा मिला और वे रिंग रोड व शिव रोड पर दुर्ग के करीब से सुकूनपूर्वक पैदल चलते दिखे। दूसरी ओर स्थानीय बाशिंदों को भी रिंग रोड के खाली-खाली होने से गर्मी में रहने वाले ऑफ सीजन व कोरोना काल की यादें ताजा हो गईं।

प्रशासन-पुलिस ने पहली बार किए प्रबंध

इस बार पर्यटन सीजन को देखते हुए सोनार दुर्ग से लेकर पटवा हवेलियों तक के क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने पहली बार यातायात के विशेष बंदोबस्त किए हैं और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को ये प्रयास रास आ रहे हैं। सोनार दुर्ग की अखे प्रोल के बाएं भाग में खुला स्थान बनाने और वहां से टैक्सी स्टेंड को गोपा चौक पुलिस चौकी से आगे स्थानांतरित करवाए जाने से सैलानियों को खुलेपन का अहसास हो रहा है। ऐसे ही पटवा हवेली जाने के लिए गलियों से होकर तिपहिया वाहनों का रैला गुजरता था, उसे भी रोका गया है। इस वजह से आचार्य पाड़ा, शारदा पाड़ा आदि क्षेत्रों के निवासियो ने राहत की सांस ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पर्यटकों को खुला-खुला दिखा पूरा नजारा: सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लागू

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेलर की टक्कर से जिला अस्पताल का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त, सुरक्षित उतरवाया

जैसलमेर

हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

जैसलमेर

शीतल हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, दिन और रात में गिरा पारा

जैसलमेर

रामगढ़: बाजार में लकड़ी-लाठियों से जानलेवा हमला

जैसलमेर

अचानक गाड़ी में बैठे व्यक्तियों पर तानी पिस्टल… मचा हड़कम्प

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.