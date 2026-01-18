दिन से शाम तक जाम का जाल… शहर के ह्रदय पर अव्यवस्थाओं का आघात

दिल्ली से आए पर्यटक अमित शर्मा ने गोपा चौक क्षेत्र में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा, जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी में ऐसी अव्यवस्था बेहद निराशाजनक है। गोपा चौक से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। यह शहर की छवि को नुकसान पहुंचाता है। वहीं रोहटक से आई पर्यटक नेहा अग्रवाल का कहना है, हम होटल लौटने में काफी देर तक जाम में फंसे रहे। न कोई ट्रैफिक पुलिस दिखी और न ही पार्किंग की कोई व्यवस्था। पहली बार आए पर्यटक पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।

स्थानीय लोगों का गुस्सा भी कम नहीं है। पर्यटन से जुड़े विमल गोपा के अनुसार दिन और शाम ढलते ही यहां वाहन बेतरतीब खड़े कर दिए जाते हैं। पर्यटक परेशानी महसूस करते हैं। स्थानीय निवासी रविन्द्र शर्मा ने तीखे शब्दों में कहा, यह चौक जैसलमेर का दिल है, लेकिन सरकारी तंत्र ने इसे भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नियम तो हैं, लेकिन लागू करने वाला कोई नहीं। हैरानी की बात यह है कि पर्यटन सीजन चरम पर होने के बावजूद गोपा चौक क्षेत्र में शाम के समय यातायात पुलिस नजर नहीं आती। अस्थायी अतिक्रमणों और मनमानी पार्किंग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।