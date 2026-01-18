18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

दिन से शाम तक जाम का जाल… शहर के ह्रदय पर अव्यवस्थाओं का आघात

स्वर्णनगरी के हृदयस्थल कहे जाने वाले गोपा चौक में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 18, 2026

स्वर्णनगरी के हृदयस्थल कहे जाने वाले गोपा चौक में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट नजर आ रही है। चौक क्षेत्र में चारों ओर बेतरतीब तरीके से खड़े दुपहिया, ऑटो और हाथ ठेलों के कारण हालात बेकाबू हो जाते हैं। स्थिति यह है कि दोपहर से शाम व रात तक यहां जाम लगना आम बात हो गई है। संकरी सडक़ों पर अवैध पार्किंग के चलते न तो वाहन सुचारु रूप से निकल पा रहे हैं और न ही पैदल राहगीरों को सुरक्षित रास्ता मिल रहा है।
गोपा चौक शहर का प्रमुख व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्र है, जहां शाम के समय स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। लेकिन यातायात पुलिस और नगरपरिषद प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यह इलाका अव्यवस्था का स्थायी उदाहरण बन चुका है। कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आपातकालीन वाहनों को भी रास्ता नहीं मिल पाता।

हर लिहाज से महत्वपूर्ण

ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटा गोपा चौक हर लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण इलाका है। यहां से होकर शहर में आने वाला प्रत्येक पर्यटक आवश्यक रूप से गुजरता है। उनके लिए दुर्ग और पटवा हवेलियों के साथ शहर के पुराने बाजारों में आवाजाही के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा शहर की हजारों की आबादी को दिन में कम से कम एक-दो बार इस क्षेत्र से अवश्य निकलना होता है। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव से लेकर किसी भी धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर आधारित शोभायात्रा का यह निश्चित मार्ग है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता वैसे भी कम नहीं है। यहीं पर रियासतकाल में मंडी का संचालन हुआ करता था।

सैलानियों ने जताई नाराजगी

दिल्ली से आए पर्यटक अमित शर्मा ने गोपा चौक क्षेत्र में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा, जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी में ऐसी अव्यवस्था बेहद निराशाजनक है। गोपा चौक से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। यह शहर की छवि को नुकसान पहुंचाता है। वहीं रोहटक से आई पर्यटक नेहा अग्रवाल का कहना है, हम होटल लौटने में काफी देर तक जाम में फंसे रहे। न कोई ट्रैफिक पुलिस दिखी और न ही पार्किंग की कोई व्यवस्था। पहली बार आए पर्यटक पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।
स्थानीय लोगों का गुस्सा भी कम नहीं है। पर्यटन से जुड़े विमल गोपा के अनुसार दिन और शाम ढलते ही यहां वाहन बेतरतीब खड़े कर दिए जाते हैं। पर्यटक परेशानी महसूस करते हैं। स्थानीय निवासी रविन्द्र शर्मा ने तीखे शब्दों में कहा, यह चौक जैसलमेर का दिल है, लेकिन सरकारी तंत्र ने इसे भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नियम तो हैं, लेकिन लागू करने वाला कोई नहीं। हैरानी की बात यह है कि पर्यटन सीजन चरम पर होने के बावजूद गोपा चौक क्षेत्र में शाम के समय यातायात पुलिस नजर नहीं आती। अस्थायी अतिक्रमणों और मनमानी पार्किंग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दिन से शाम तक जाम का जाल… शहर के ह्रदय पर अव्यवस्थाओं का आघात

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्माणाधीन भवन में करंट आने से हुई थी मौत: समझाइश के बाद बनी सहमति, श्रमिक का शव उठाया

जैसलमेर

जैसलमेर: धूप मद्धम होने से दिन का पारा 3 डिग्री गिरा

जैसलमेर

हिंदू सनातन धर्म की एकता और संगठन को मजबूत करने की जरूरत

जैसलमेर

मोहनगढ़ में ठंड बढ़ने से बीमारियों का सितम, लग रही मरीजों की भीड़

जैसलमेर

जैसलमेर में जीरा मंडी तो शुरू हुई, लेकिन पहले साल नहीं दिखा खास रुझान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.