पोकरण में अव्यवस्थित पार्किंग से चरमराई यातायात व्यवस्था, रोज बढ़ रही परेशानी

कस्बे के मुख्य चौराहों और आसपास किसी भी स्थान पर निर्धारित पार्किंग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से यात्रा कर आने वाले लोग भी वाहन मुख्य मार्गों पर खड़ा करने को मजबूर होते हैं। इस कारण ट्रैफिक अक्सर अस्त-व्यस्त हो जाता है और यातायात पुलिस को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मुख्य मार्गों पर कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है। टिनशेड और बाहर फैलाए गए सामान के बाद हाथ ठेले खड़े होने से रास्ता लगभग 15 फीट तक संकरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में बड़े वाहनों और बसों को निकलना मुश्किल हो जाता है और अक्सर जाम लग जाता है।