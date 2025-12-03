आधी रात चांधन ओवरब्रिज पर धधका ट्रेलर, हाईवे पर मचा हडक़ंप

सदर थाना क्षेत्र के चांधन गांव के पास स्थित ओवरब्रिज पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद बड़ा हादसा टल गया। सोनू गांव से चित्तौडग़ढ़ जा रहा ट्रेलर अचानक आग में घिर गया। कडक़ड़ाती सर्दी और अंधेरी रात में भडक़ी आग से हाईवे पर अफरा-तफरी फैल गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
ट्रेलर चालक भागचंद मीणा (40) पत्थर की गिट्टी लेकर चित्तौडग़ढ़ जा रहा था। चांधन ओवरब्रिज के पास इंजन से अचानक धुआं उठा और कुछ ही क्षणों में आग भडक़ गई। खतरा भांपते ही चालक ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और सुरक्षित बाहर आ गया। आग इतनी तीव्र थी कि ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह जल गया।
सूचना मिलते ही सदर थाना टीम मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लग गया था। पुलिस ने दोनों ओर का यातायात रोककर सुरक्षा घेरा बनाया, ताकि अन्य वाहन आग की चपेट में न आएं। इसके बाद पानी के टैंकर और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जाम हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग