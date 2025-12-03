आधी रात चांधन ओवरब्रिज पर धधका ट्रेलर, हाईवे पर मचा हडक़ंप

सूचना मिलते ही सदर थाना टीम मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लग गया था। पुलिस ने दोनों ओर का यातायात रोककर सुरक्षा घेरा बनाया, ताकि अन्य वाहन आग की चपेट में न आएं। इसके बाद पानी के टैंकर और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जाम हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।