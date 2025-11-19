Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

परिवहन विभाग: 52.48 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य, अब तक 27.18 करोड़ अर्जित

परिवहन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अप्रेल से नवंबर अवधि में राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 51.80 फीसदी लक्ष्य किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 19, 2025

परिवहन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अप्रेल से नवंबर अवधि में राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 51.80 फीसदी लक्ष्य किया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वन टाइम टैक्स यानी ओटीटी और नोन- वन टाइम यानी टैक्स यानी जुर्माना,
दोनों श्रेणियों को मिलाकर 52.48 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय था, जिसके मुकाबले 27.18 करोड़ तक का राजस्व अर्जित किया गया है और उपलब्धि प्रतिशत 51.80 दर्ज हुआ। ओटीटी श्रेणी में अप्रेल से नवंबर तक 24.18 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि उपलब्धि 13.59 करोड़ दर्ज हुई। इस तरह उपलब्धि प्रतिशत 56.22 प्रतिशत रहा। इसी तरह नोन ओटीटी श्रेणी में 28.30 करोड़ के लक्ष्य के सामने 13.59 करोड़ की उपलब्धि रही और उपलब्धि प्रतिशत 48.03 तक सीमित रहा।

माहवार प्रदर्शन में अप्रेल, अगस्त व सितंबर प्रभावी

आंकड़ों के अनुसार माहवार प्रदर्शन के अनुसार अप्रेल, अगस्त और सितंबर सर्वाधिक प्रभावी रहे। अप्रेल में 3.52 करोड़ के लक्ष्य के सामने 3.33 करोड़ की उपलब्धि दर्ज हुई और उपलब्धि प्रतिशत 94.62 रहा। अगस्त में यह प्रतिशत 95.85 तक पहुंचा। सितंबर में 3.19 करोड़ के लक्ष्य के सामने 3.09 करोड़ का संग्रह हुआ और उपलब्धि प्रतिशत 96.88 रहा। इसी तरह जून और जुलाई में उपलब्धि अपेक्षाकृत कम रही। जून में उपलब्धि 2.88 करोड़ रही और उपलब्धि प्रतिशत 91.33 दर्ज हुआ। जुलाई में 3.79 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 3.17 करोड़ का संग्रह हुआ। अक्टूबर में 6.08 करोड़ के लक्ष्य के सामने 5.20 करोड़ की उपलब्धि रही और उपलब्धि प्रतिशत 85.59 दर्ज हुआ।

गत 4 से 18 नवंबर तक चला विशेष प्रवर्तन अभियान

परिवहन विभाग ने 4 से 18 नवंबर के बीच सडक़ सुरक्षा और नियम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान 576 वाहनों को पकड़ा गया, 209 चालान बनाए गए और 7,33,580 रुपए वसूले गए। गंभीर नियम उल्लंघनों में 90 वाहनों को सीज किया गया।

