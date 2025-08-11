थाने में आने वाले फरियादियों से सद्व्यवहार करें ताकि पुलिस की बने सकारात्मक छवि: एसपी

पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारियों को उनके थाना की पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। इसी तरह से नवीनतम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने, अपराधियों के फिंगर प्रिंट लेने व पुलिस मुख्यालय से प्राप्त परिपत्रों की पूर्ण पालना करवाने को कहा। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियानों, वांछित अपराधियों की धरपकड़,संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, ओवर लोड व अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, सम्पत्ति संबंधी अपराधों में अधिकाधिक बरामदगी करने, स्थाई वारंटियों, भगोड़ों और पीओ को गिरफतार करने, हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई व केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। ऐसे ही शराब तस्करों व बदमाशों के खिलाफ अभियान, बालश्रम की रोकथाम और प्रभावी पैदल गश्त करने, सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बनाए रखने और सांयकालीन एवं रात्रि गश्त व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।