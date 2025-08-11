थाने में आने वाले फरियादियों से सद्व्यवहार करें ताकि पुलिस की बने सकारात्मक छवि: एसपी

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि थाना में आने वाले फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार किया किया जाए और उनके परिवादों पर विधिसम्मत कार्रवाई कर उन्हें तत्काल न्याय दिलाएं, जिससे आमजन में पुलिस की सकारात्मक छवि जागृत हो। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभाकक्ष में शिवहरे ने जिले के सभी वृताधिकारियों और थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में एएसपी जैसलमेर कैलाशदान जुगतावत, एएसपी पोकरण प्रवीण कुमार, सीओ जैसलमेर रूपसिंह इन्दा व उपअधीक्षक एससी-एसटी सेल अमरसिंह मीणा सहित जिले के सभी थानाधिकारी उपस्थित रहे। शिवहरे ने थानाधिकारियों से उनके क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारियों को उनके थाना की पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। इसी तरह से नवीनतम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने, अपराधियों के फिंगर प्रिंट लेने व पुलिस मुख्यालय से प्राप्त परिपत्रों की पूर्ण पालना करवाने को कहा। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियानों, वांछित अपराधियों की धरपकड़,संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, ओवर लोड व अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, सम्पत्ति संबंधी अपराधों में अधिकाधिक बरामदगी करने, स्थाई वारंटियों, भगोड़ों और पीओ को गिरफतार करने, हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई व केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। ऐसे ही शराब तस्करों व बदमाशों के खिलाफ अभियान, बालश्रम की रोकथाम और प्रभावी पैदल गश्त करने, सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बनाए रखने और सांयकालीन एवं रात्रि गश्त व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।