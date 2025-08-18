खेल-खेल में दो बालकों ने पीया कीटनाशक, एक की मृत्यु

पोकरण क्षेत्र के ऊजला गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक ने जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार ऊजला निवासी नरपतसिंह पुत्र मंगलदान चारण ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका पोता रविराज पुत्र भंवरदान चारण गत 13 जुलाई को पोकरण की तरफ जा रहा था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन व चालक मौके से भाग गया। घायल रविराज को पोकरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे गंभीर हालत के कारण जोधपुर रैफर किया गया था। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 16 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मालाराम कर रहे है।