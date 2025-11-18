दो घायल हिरणों को श्वानों से बचाया, एक ने दम तोड़ा… दूसरे को वन विभाग को सौंपा

जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि करीब 12.30 फील्ड फायरिंग रेंज लोहारकी के पास विकास बिश्नोई और हरीराम पूनिया ने दो हिरण को जंगली श्वानों के मुंह से बचाया और वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया को फोन कर सूचना दी। घायल हिरणों को बिश्नोईयों की ढाणी ले जाया गया। आरोप है कि वन विभाग की टीम को भी फ़ोन किया।