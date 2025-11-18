दो घायल हिरणों को श्वानों से बचाया, एक ने दम तोड़ा… दूसरे को वन विभाग को सौंपा

रामदेवरा. क्षेत्र के लोहारकी गांव में देर रात को दो हिरण घायल अवस्था में मिले, जिनमें से एक घायल को समय पर उपचार नहीं मिलने से मौत हो गई। दूसरे हिरण को वन विभाग को सौंपा गया।
जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि करीब 12.30 फील्ड फायरिंग रेंज लोहारकी के पास विकास बिश्नोई और हरीराम पूनिया ने दो हिरण को जंगली श्वानों के मुंह से बचाया और वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया को फोन कर सूचना दी। घायल हिरणों को बिश्नोईयों की ढाणी ले जाया गया। आरोप है कि वन विभाग की टीम को भी फ़ोन किया।
समय पर वन विभाग की टीम न आने से बुरी तरह से घायल एक हिरण की मौत हो गई। वहीं एक हिरण को वन विभाग की टीम का सौंपा गया ।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग