रेल की चपेट में आने से 2 गिद्धों की मौत…धोलिया के पास हादसा

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास रेल की चपेट में आने से 2 गिद्धों की मौत हो गई। गौरतलब है कि लाठी, धोलिया, खेतोलाई, ओढ़ाणिया, चांधन, सोढ़ाकोर सहित आसपास का क्षेत्र पशु बाहुल्य है। यहां पशुपालकों के पास गाय, ऊंट, भेड़, बकरियां आदि है। ये पशु चरने के लिए रेलवे ट्रेक के पास खाली मैदानों व खेतों में जाते है। इस दौरान कई बार रेल की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। इन मृत पशुओं को खाने के लिए हिमालय पार से गिद्ध आते है। पशुओं को खाते समय कई बार ये गिद्ध भी रेल की चपेट में आ जाते है।