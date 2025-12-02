रेल की चपेट में आने से 2 गिद्धों की मौत…धोलिया के पास हादसा

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास रेल की चपेट में आने से 2 गिद्धों की मौत हो गई। गौरतलब है कि लाठी, धोलिया, खेतोलाई, ओढ़ाणिया, चांधन, सोढ़ाकोर सहित आसपास का क्षेत्र पशु बाहुल्य है। यहां पशुपालकों के पास गाय, ऊंट, भेड़, बकरियां आदि है। ये पशु चरने के लिए रेलवे ट्रेक के पास खाली मैदानों व खेतों में जाते है। इस दौरान कई बार रेल की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। इन मृत पशुओं को खाने के लिए हिमालय पार से गिद्ध आते है। पशुओं को खाते समय कई बार ये गिद्ध भी रेल की चपेट में आ जाते है।
धोलिया गांव के पास रेलवे ट्रेक पर मृत पशुओं को खाने के लिए गिद्ध डेरा जमाते है। मंगलवार को सुबह भी गिद्धों का झुंड यहां बैठा था। इस दौरान यहां पहुंची एक रेल की चपेट में आने से 2 गिद्धों की मौत हो गई। सूचना पर वन्यजीवप्रेमी कामधेनु सेना धोलिया के ग्राम अध्यक्ष अभिषेक विश्नोई मौके पर पहुंचे और वन विभाग को जानकारी दी। जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी जगमालसिंह सोलंकी भी टीम के साथ मौके पर आए और एक किलोमीटर में बिखरे मृत गिद्धों को एकत्रित किया। जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।
