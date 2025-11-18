बाप के पास हादसे में क्षेत्र के 2 युवाओं की मौत, छाई शोक की लहर

जैसलमेर जिले के कोठा गांव में एक सोलर कम्पनी की साइट पर ग्रामीणों के बीच विवाद में हाथापाई की नौबत आ गई। बताया जाता है कि कम्पनी के सामने कुछ ग्रामीण विगत दिनों से रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ। मंगलवार को धरनास्थल पर ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति के चोट आने की जानकारी है। ग्रामीणों ने झिनझिनियाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्पनी के सुरक्षाकर्मियों व अन्य लोगों ने टेंट उखाड़ दिया और मारपीट की। थानाधिकारी खमाराम विश्रोई ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।