जैसलमेर

बाप के पास हादसे में क्षेत्र के 2 युवाओं की मौत, छाई शोक की लहर

फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए एक हादसे में पोकरण क्षेत्र के 2 युवाओं की मौत हो गई। जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 18, 2025

फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए एक हादसे में पोकरण क्षेत्र के 2 युवाओं की मौत हो गई। जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। बाप पुलिस के अनुसार बाप-खिदरत मार्ग पर एक कार सड़क किनारे खड़े डम्पर के पीछे घुस गई। इस हादसे में पोकरण क्षेत्र के राजमथाई के जोगराजगढ़ निवासी सांगसिंह (37) पुत्र किशनसिंह व बेतिना के संग्रामसिंह की ढाणी निवासी ज्ञानसिंह (35) पुत्र नाथूसिंह की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

सोलर कंपनी परिसर में विवाद, मामला दर्ज

जैसलमेर जिले के कोठा गांव में एक सोलर कम्पनी की साइट पर ग्रामीणों के बीच विवाद में हाथापाई की नौबत आ गई। बताया जाता है कि कम्पनी के सामने कुछ ग्रामीण विगत दिनों से रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ। मंगलवार को धरनास्थल पर ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति के चोट आने की जानकारी है। ग्रामीणों ने झिनझिनियाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्पनी के सुरक्षाकर्मियों व अन्य लोगों ने टेंट उखाड़ दिया और मारपीट की। थानाधिकारी खमाराम विश्रोई ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

Published on:

18 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बाप के पास हादसे में क्षेत्र के 2 युवाओं की मौत, छाई शोक की लहर

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

