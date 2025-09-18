निर्बाध विद्युत आपूर्ति व समस्याओं का समाधान प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेवारी

डिस्कॉम के भारतीय मजदूर संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन गुरुवार को कस्बे के आशापुरा धर्मशाला में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष महिपाल विश्नोई की अध्यक्षता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक चिरंजीलाल सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश दाधीच, डिस्कॉम के सहायक अभियंता मनीषकुमार, कनिष्ठ अभियंता राहुल गर्ग के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित अधिवेशन में जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि डिस्कॉम के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेवारी है कि 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को अपने हितों की रक्षा के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कृतसंकल्प है। उन्होंने कर्मचारियों से जीएसएस व कार्यालय आने वाले परिवादियों की समस्याएं सुनने, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की प्रत्येक समस्या का समाधान सरकार की ओर से किया जाएगा। अधिवेशन में संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामकरण, जनक गहलोत ने भी अपने विचार रखे।