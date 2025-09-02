बाबा रामदेवरा मेले में लोक संस्कृति की अनूठी छटा

कार्यक्रम की शुरुआत सुर संगम संगीत कला केन्द्र द्वारा अतिथियों का स्वागत कर श्रीगणेश वंदना एवं बाबा रामदेव के भजनों से हुई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों ने मंच संभालते ही बाबा की नगरी को लोकसंगीत और भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अन्नू सौंलकी एंड पार्टी, उदाराम, बाबूखां, लतीफखां, निहालखां, अशरफखां, मालेखां, बीरबलखां ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।‘केशरिया बालम’ जैसे गीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। बाड़मेर के पदेखां पार्टी ने झिरमिर बरसे मेह... गाकर पूरे वातावरण को लोकसंगीत की सरिता में बहा दिया। कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, तराजू नृत्य, भवाई, अलगौंजा वादन तथा रिंग डांस जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मन बहलाया।