बाबा रामदेवरा मेले में लोक संस्कृति की अनूठी छटा

सुप्रसिद्ध लोकदेवता बाबा रामदेवरा मेला- 2025 के अवसर पर सोमवार, भादवा सुदी नवमी को ग्राम पंचायत रंगमंच, रामदेवरा में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और सुर संगम संगीत कला केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ।मुख्य आतिथ्य उपखण्ड अधिकारी पोकरण एवं मेला अधिकारी लाखाराम चौधरी ने निभाया, अध्यक्षता सरपंच ग्राम पंचायत रामदेवरा समंदरसिंह तंवर ने की। विशिष्ट अतिथियों में उप अधीक्षक पुलिस भवानीसिंह, सहायक निदेशक जनसम्पर्क प्रवीण प्रकाश चौहान, तहसीलदार पोकरण हजाराराम भील, विकास अधिकारी सांकड़ा, सहायक मेला अधिकारी हनुमानराम, ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम सौंलकी तथा पीआरओ विभाग से ओम पंवार उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत सुर संगम संगीत कला केन्द्र द्वारा अतिथियों का स्वागत कर श्रीगणेश वंदना एवं बाबा रामदेव के भजनों से हुई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों ने मंच संभालते ही बाबा की नगरी को लोकसंगीत और भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अन्नू सौंलकी एंड पार्टी, उदाराम, बाबूखां, लतीफखां, निहालखां, अशरफखां, मालेखां, बीरबलखां ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।‘केशरिया बालम’ जैसे गीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। बाड़मेर के पदेखां पार्टी ने झिरमिर बरसे मेह... गाकर पूरे वातावरण को लोकसंगीत की सरिता में बहा दिया। कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, तराजू नृत्य, भवाई, अलगौंजा वादन तथा रिंग डांस जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मन बहलाया।
समापन पर दमादम मस्त कलंदर और जुगलबंदी संगीत पर सामूहिक नृत्य हुआ, जिसमें श्रद्धालु भी झूम उठे। तालियों की गड़गड़ाहट और बाबा के जयकारों से गूंजते परिसर ने सांस्कृतिक संध्या को अविस्मरणीय बना दिया।