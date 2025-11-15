स्वर्णिम आभा में छिप रहे अनजान चेहरे, सत्यापन में सुस्ती से गहरा रहा खतरा

पर्यटन नगरी के रूप में विश्वस्तरीय पहचान बना चुकी स्वर्णनगरी में बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर सुस्ती सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। सरहद से सटे व शांत और सुकून भरे क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले जैसलमेर में विगत समय में स्थितियां तेजी से बदली हैं। चोरी की वारदातें बढ़ी तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के पकड़े जाने के मामले भी सामने आए। जानकारों का मानना है कि बाहरी लोगों के पास मौजूद दस्तावेजों की पुख्ता जांच किए बिना स्थिति सुधरना मुश्किल है। विगत वर्षों में दुपहिया वाहन चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है और इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता पर लगातार संदेह जताया जाता रहा है।