नगर परिषद सभागार में शुरू होंगे शहरी सेवा शिविर

शहरी सेवा शिविरों का आयोजन बुधवार से नगर परिषद सभागार में होगा। यह शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेंगे। उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ त्वरित और सरल रूप में उपलब्ध कराया जा सके। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। नगरपरिषद प्रशासन ने अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने अभिलेख अद्यतन करवाएं।इन शिविरों में शहर की वृहद सफाई, सीसी और डामर सड़क मरम्मत, पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और स्थापना, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और डिवाइडरों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही नालियों, मेनहोल और सीवरेज लीकेज की मरम्मत, आवारा पशुओं को पकड़ना तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर काम होगा।
शिविरों में जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण, भवन स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, लीज मुक्ति, नामांतरण, सीवर कनेक्शन, मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और यूडी टैक्स जमा जैसी सेवाएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, पीएम स्वनिधि से समृद्धि, मातृ वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन भी मौके पर स्वीकार किए जाएंगे।