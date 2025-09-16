नगर परिषद सभागार में शुरू होंगे शहरी सेवा शिविर

शहरी सेवा शिविरों का आयोजन बुधवार से नगर परिषद सभागार में होगा। यह शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेंगे। उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ त्वरित और सरल रूप में उपलब्ध कराया जा सके। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। नगरपरिषद प्रशासन ने अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने अभिलेख अद्यतन करवाएं।इन शिविरों में शहर की वृहद सफाई, सीसी और डामर सड़क मरम्मत, पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और स्थापना, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और डिवाइडरों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही नालियों, मेनहोल और सीवरेज लीकेज की मरम्मत, आवारा पशुओं को पकड़ना तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर काम होगा।