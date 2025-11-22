Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

वाहन भिड़ने से हड़कम्प, हादसा टला… सवार उलझे तो जाम हुआ मार्ग

पोकरण. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 पर कस्बे में जोधपुर रोड पर शनिवार सुबह एक कार आगे चल रहे वाहन से भिड़ गई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 22, 2025

पोकरण. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 पर कस्बे में जोधपुर रोड पर शनिवार सुबह एक कार आगे चल रहे वाहन से भिड़ गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना केे बाद दोनों वाहनों में सवार युवा आपस में झगडऩे लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की।

गौरतलब है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर शनिवार को क्षेत्र के रामदेवरा गांव में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु गुजरात से आते है और आते व जाते समय पोकरण होकर ही गुजरते है। ऐसे में शुक्रवार की देर रात से शनिवार शाम तक कस्बे के मुख्य मार्गों पर वाहनों की रेलमपेल रही। शनिवार सुबह एक बोलेरो में सवार कुछ श्रद्धालु पोकरण की तरफ आ रहे थे। इस दौरान जोधपुर रोड पर बाईपास फांटे के पास पीछे आ रही एक कार बोलेरो के पीछे से टकरा गई। जिससे कार के एयरबैग खुल गए और अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अन्य वाहन का पिछला हिस्सा भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया।

आपस में झगडऩे लगे वाहन सवार

घटना के बाद दोनों वाहनों के सवार युवा नीचे उतरे और आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ ही देर में झगड़ा बढऩे लगा और अन्य वाहन चालक भी यहां एकत्रित हो गए। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़ लग गई और यातायात व्यवस्था लडख़ड़ा गई। इस दौरान करीब एक घंटे तक सड़क पर भीड़ लगी रही और वाहनों के जाम की स्थिति हो गई।

पुलिस ने की समझाइश

झगड़े की सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक प्रवीणसिंह, हेड कांस्टेबल रूपाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब एक घंटे तक झगड़ रहे युवाओं से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस थाने बुलवाया। शाम तक भी इस संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वाहन भिड़ने से हड़कम्प, हादसा टला… सवार उलझे तो जाम हुआ मार्ग

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तकनीकी खराबी से देचू ट्रांसफार्मर बंद, गांव-ढाणियां अंधेरे में, कार्मिक दो दिन फॉल्ट नहीं खोज पाए

जैसलमेर

अमरदीन फकीर बने जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, समर्थक उत्साहित

जैसलमेर

राजस्थान जूनियर ओपन टेनिस में नील भारद्वाज और आर्यन ने खिताब जीते

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में सर्द हवाओं के प्रवाह से बढ़ी शीतलता, पारा भी हारा

जैसलमेर

भविष्य के सैन्य अधिकारियों ने जाने जमीनी हालात: दुश्मन के खिलाफ काम आने वाली रणनीति को समझा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.