वाहन भिड़ने से हड़कम्प, हादसा टला… सवार उलझे तो जाम हुआ मार्ग

गौरतलब है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर शनिवार को क्षेत्र के रामदेवरा गांव में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु गुजरात से आते है और आते व जाते समय पोकरण होकर ही गुजरते है। ऐसे में शुक्रवार की देर रात से शनिवार शाम तक कस्बे के मुख्य मार्गों पर वाहनों की रेलमपेल रही। शनिवार सुबह एक बोलेरो में सवार कुछ श्रद्धालु पोकरण की तरफ आ रहे थे। इस दौरान जोधपुर रोड पर बाईपास फांटे के पास पीछे आ रही एक कार बोलेरो के पीछे से टकरा गई। जिससे कार के एयरबैग खुल गए और अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अन्य वाहन का पिछला हिस्सा भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया।