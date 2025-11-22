वाहन भिड़ने से हड़कम्प, हादसा टला… सवार उलझे तो जाम हुआ मार्ग

पोकरण. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 पर कस्बे में जोधपुर रोड पर शनिवार सुबह एक कार आगे चल रहे वाहन से भिड़ गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना केे बाद दोनों वाहनों में सवार युवा आपस में झगडऩे लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की।
गौरतलब है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर शनिवार को क्षेत्र के रामदेवरा गांव में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु गुजरात से आते है और आते व जाते समय पोकरण होकर ही गुजरते है। ऐसे में शुक्रवार की देर रात से शनिवार शाम तक कस्बे के मुख्य मार्गों पर वाहनों की रेलमपेल रही। शनिवार सुबह एक बोलेरो में सवार कुछ श्रद्धालु पोकरण की तरफ आ रहे थे। इस दौरान जोधपुर रोड पर बाईपास फांटे के पास पीछे आ रही एक कार बोलेरो के पीछे से टकरा गई। जिससे कार के एयरबैग खुल गए और अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अन्य वाहन का पिछला हिस्सा भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना के बाद दोनों वाहनों के सवार युवा नीचे उतरे और आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ ही देर में झगड़ा बढऩे लगा और अन्य वाहन चालक भी यहां एकत्रित हो गए। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़ लग गई और यातायात व्यवस्था लडख़ड़ा गई। इस दौरान करीब एक घंटे तक सड़क पर भीड़ लगी रही और वाहनों के जाम की स्थिति हो गई।
झगड़े की सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक प्रवीणसिंह, हेड कांस्टेबल रूपाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब एक घंटे तक झगड़ रहे युवाओं से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस थाने बुलवाया। शाम तक भी इस संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया था।
