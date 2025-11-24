नियम तोड़ने पर जब्त होंगे वाहन, दुर्गवासियों को मिलेगी सीमित अनुमति

प्रशासन ने रिंग रोड पर संचालित पार्किंग स्थल को हटाकर अब इसको एसबीआइ चौराहा स्थित बस टर्मिनल पर स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि पुराने बस टर्मिनल की सीमित जगह को लेकर आशंका है कि यहां वाहनों का दबाव बढ़ेगा और आसपास के मुख्य मार्ग पर भी जाम की स्थिति बन सकेगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार रिंग रोड पर भीड़ नियंत्रित करना प्रोजेक्ट सोनार के आगामी कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोजेक्ट के तहत लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से दुर्ग क्षेत्र में खड़े पत्थरों का फर्श बिछाने, ऑर्नामेंटल लाइटिंग और प्राचीन स्वरूप के पुनर्विकास का काम होना है। प्रशासन का मानना है कि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में चार पहिया ही नहीं, दुपहिया वाहनों का आवागमन भी रोकना पड़ेगा। वर्तमान कदम बड़े बदलावों का पूर्वाभ्यास है।