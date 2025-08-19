गुड्डी में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों का पड़ाव, किया विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों की ओर से मंगलवार को पड़ाव डाला गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्य व रोजगार दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि गुड्डी, जैमला व दलपतपुरा में निजी कंपनी की ओर से एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। प्लांट के अधिकारियों ने भूमि खरीदते समय रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाया था। करीब एक माह पूर्व कंपनी की ओर से पूरा कार्य बाहरी फर्म को दे दिया गया है। उस फर्म की ओर से स्थानीय युवाओं की बजाय अन्य गांवों व शहरों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों व युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसके साथ ही किसानों की भूमि पर बने टांकों, बाड़, भवन आदि का उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है।