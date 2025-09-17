ग्रामीणों ने बहिष्कार कर जताया विरोध, खाली हाथ लौटे अधिकारी

ग्रामीणों ने मांग की कि जिले में ओरण, गोचर, नदी-नाले, तालाब, आगोर जैसी प्राकृतिक धरोहरों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। साथ ही सरकारी भूमि को कंपनियों को देने से पहले जिले के भूमिहीन वासियों को आवंटित किया जाए। बुधवार को एसडीएम फतेहगढ़ भरत राज गुर्जर, विकास अधिकारी केवाराम, नायब तहसीलदार नखतसिंह सहित राजस्व, चिकित्सा-स्वास्थ्य, जलदाय, रसद, खाद्य, विद्युत, सामाजिक कल्याण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शिविर स्थल पर मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों के बहिष्कार के चलते कोई भी कार्य नहीं हो पाया। शाम 5 बजे अतिरिक्त कलेक्टर ने भी शिविर का निरीक्षण किया, परंतु अटल सेवा केंद्र पर सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा कोई ग्रामीण मौजूद नहीं रहा। ग्रामीणों ने बताया कि यह बहिष्कार जिले में जारी वन्य और पर्यावरण प्रेमियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए किया गया। उन्होंने गजरूप सागर से कलेक्ट्रेट तक निकले धरने का हवाला देते हुए कहा कि ओरण, गोचर, नदी-नाले, तालाब, कुएं, बावड़ी, पायतल, ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, छतरियां और शिलालेख को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। साथ ही गोडावण जैसे दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण को देखते हुए सोलर और विंड कंपनियों को जमीन नहीं देने, अंधाधुंध पेड़ कटाई रोकने, गोपालक व ऊंटपालकों के लिए अभयारण्य बनाने और जिले में उत्पादित बिजली स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराने की प्रमुख मांग उठाई।