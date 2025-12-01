स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के शुभारंभ के दौरान पटरी पर आए गिद्ध, लोको पायलट ने बचाई जान

साथ ही लगातार तेज हॉर्न बजाया। इससे सभी गिद्ध उड़ गए और कोई भी गिद्ध रेल की चपेट में नहीं आया। इसके बाद रेल को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया। कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बनाया। रविवार की शाम से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई लोको पायलट की संवेदनशीलता की सराहना कर रहा है।

गौरतलब है कि लाठी, खेतोलाई, भादरिया, धोलिया, सोढ़ाकोर पशु बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष संकटग्रस्त व दुर्लभ प्रजाति के सैकड़ों गिद्ध इस क्षेत्र में डेरा डालते हैं।