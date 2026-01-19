इंदिरा गांधी नहर में पानी की कटौती, जैसलमेर जोन की फसलें सूखने की कगार पर

किसानों ने बताया कि डिग्गी निर्माण पर मिलने वाला 3 लाख रुपए का सरकारी अनुदान करीब एक वर्ष से लंबित है। अनुदान नहीं मिलने से किसान साहूकारों का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। किसानों ने इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान भुगतान की मांग की है। किसानों का कहना था कि 21 जनवरी तक पूरा पानी नहीं दिया गया तो किसानों की ओर से 22 जनवरी से इंदिरा गांधी नहर के जीरो आरडी पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व नहर विभाग की होगी। इस दौरान किसान नेता साहबान खां, कमलसिंह, हसन खां, तनेरावसिंह सांखला, किरताराम बेनिवाल, प्रेमकरणसिंह, चेतराम, हुकमाराम सहित अन्य किसान मौजूद रहे।