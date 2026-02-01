इंदिरा गांधी नहर के 1254 से 1365 आरडी के बीच सभी नहरों में छोड़ा पानी

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में गत एक सप्ताह से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ मवेशी का बेहाल हो रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के हालात उत्पन्न होने लगे है। गुड्डी के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गत एक सप्ताह से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। पशुकुंड भी सूखे पड़े है, ऐसे में मवेशी पानी की तलाश में जंगलों में भटक रहे है। इस संबंध में कई बार अवगत करवाने के बावजूद जलापूर्ति सुचारु करने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।