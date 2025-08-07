252 लाख से सुधरेगा जलापूर्ति का सिस्टम, पेयजल आपूर्ति में मिलेगी राहत

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के मोहनगढ़ स्थित हेडवक्र्स पर वॉल्टेज ट्रिपिंग के कारण आए दिन जैसलमेर सहित आसपास के गांवों में पीने के पानी का बनने वाले संकट का आगामी कुछ महीनों में स्थायी समाधान होने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए 252 लाख 65 हजार रुपए की राशि मंजूर की है। मोहनगढ़ हेडवक्र्स की मशीनरी पर सही वॉल्टेज को बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर लग जाएंगे और इस संबंध में विद्युत लाइन में जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में लिफ्ट परियोजना के मोहनगढ़ हेडवक्र्स पर चांधन जीएसएस से भागू का गांव होते हुए डेडिकेटेड फीडर से कनेक्शन किया हुआ है। इसका कनेक्शन 132 केवी के टावर से 33 केवी की लाइन के जरिए हो रखा है। अब मोहनगढ़ में 132 केवी का जीएसएस बन गया है। ऐसे में हेडवक्र्स तक वहां से लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिससे हाइ टेंशन कनेक्शन में अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिल सकेगी और शेष सहारा मशीनरी में स्टेबलाइजर लगने से मिल जाएगा। इस संबंध में विधायक छोटूसिंह भाटी ने डिस्कॉम के एमडी से सम्पर्क किया, वहीं प्रशासन की तरफ से भी समय-समय पर जलदाय विभाग की मांग को सरकार के सामने रखा गया।