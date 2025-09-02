Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

राजस्थान में चुनावी गड़बडिय़ों का अध्ययन कर रहे, खुलासे राहुल गांधी करेंगे: सचिन

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अगर एक भी आदमी चुनावों की निष्पक्षता पर आशंका जताता है तो निर्वाचन आयोग की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उसकी जांच करे। लोगों को संतुष्ट करना आवश्यक है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 02, 2025

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अगर एक भी आदमी चुनावों की निष्पक्षता पर आशंका जताता है तो निर्वाचन आयोग की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उसकी जांच करे। लोगों को संतुष्ट करना आवश्यक है। सचिन ने कहा कि वे बिना तथ्यों के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहते अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इसका अध्ययन कर रही है। उसके बाद खुलासा पार्टी नेता राहुल गांधी करेंगे। राहुल ने कहा भी है कि उनके पास फोडऩे के लिए कई बम हैं। पायलट ने जयपुर ग्रामीण सीट का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 1600 वोट से कांग्रेस पराजित हुई। उसके बाद कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। चुनाव आयोग को संशय दूर करने चाहिए। प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के बारे में कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे जाने के मामले में पायलट ने कहा कि देश की जनता सारा सच जानती है और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस मौके पर बायतु विधायक हरीश चौधरी ने जैसलमेर कलक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वह जैसलमेर जन-जन, यहां की प्रकृति और वन्यजीवों की दुर्दशा पर मौन हैं। उनकी कलम सिर्फ सरकार के पक्ष में चलती है। विपक्ष की भूमिका पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका पूरी संजीदगी से निभा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान में चुनावी गड़बडिय़ों का अध्ययन कर रहे, खुलासे राहुल गांधी करेंगे: सचिन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट