12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर में बदला मौसम, सैलानियों ने उठाया सुहावने दिन का लुत्फ

स्वर्णनगरी में मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया और तपती धूप की जगह बादलों ने आसमान घेर लिया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 12, 2025

स्वर्णनगरी में मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया और तपती धूप की जगह बादलों ने आसमान घेर लिया। दिन भर हल्की ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे गर्मी का असर कम हो गया। अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार की तुलना में कम रहा। तापमान में आई इस गिरावट से स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों राहत महसूस करते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाने और हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।सुहावने मौसम का असर शहर के पर्यटन स्थलों पर भी दिखा। सोनार दुर्ग, पट्वा हवेली और गड़ीसर तालाब पर दिनभर सैलानियों की चहल-पहल रही। बादलों की छांव और मंद बयार के बीच पर्यटकों ने शहर की ऐतिहासिक गलियों और स्थापत्य कला का भरपूर आनंद लिया।

पोकरण क्षेत्र में मंगलवार को बदले मौसम व बादलों की आवाजाही से मौसम धूप-छांव का बना रहा। मंगलवार को सुबह आसमान में बादल छा गए। सुबह 9 बजे बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई, जो देर शाम तक भी जारी रहा। दोपहर में तेज हवा चलने लगी। हालांकि उमस का असर दिन भर बरकरार रहा, लेकिन बादलों की आवाजाही से गर्मी से कुछ राहत मिली।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में बदला मौसम, सैलानियों ने उठाया सुहावने दिन का लुत्फ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.