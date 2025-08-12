जैसलमेर में बदला मौसम, सैलानियों ने उठाया सुहावने दिन का लुत्फ

स्वर्णनगरी में मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया और तपती धूप की जगह बादलों ने आसमान घेर लिया। दिन भर हल्की ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे गर्मी का असर कम हो गया। अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार की तुलना में कम रहा। तापमान में आई इस गिरावट से स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों राहत महसूस करते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाने और हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।सुहावने मौसम का असर शहर के पर्यटन स्थलों पर भी दिखा। सोनार दुर्ग, पट्वा हवेली और गड़ीसर तालाब पर दिनभर सैलानियों की चहल-पहल रही। बादलों की छांव और मंद बयार के बीच पर्यटकों ने शहर की ऐतिहासिक गलियों और स्थापत्य कला का भरपूर आनंद लिया।