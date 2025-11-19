स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने शहर में दिन–रात का तापमान अंतर और स्पष्ट कर दिया। बुधवार को सूर्योदय से पहले ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया। घरों से सुबह-सवेरे बाहर निकले लोग सर्द हवा के झोंकों से प्रभावित दिखे। सफाईकर्मी, श्रमिक और सुबह की ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों ने अलाव का सहारा लेकर शीतलता से राहत पाई। दोपहर में तेज धूप निकलने से वातावरण सामान्य होने लगा और लोगों ने राहत महसूस की, हालांकि सायंकाल होते ही फिर ठंडक लौट आई। शाम को बाजारों, गलियों और मुख्य मार्गों पर लोग हल्के या भारी गर्म वस्त्रों में नजर आने लगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है तथा सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।