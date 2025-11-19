Patrika LogoSwitch to English

स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

स्वर्णनगरी में सर्दी के मौसम की दस्तक तेज हो गई है। मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात साबित हुई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 19, 2025

स्वर्णनगरी में सर्दी के मौसम की दस्तक तेज हो गई है। मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात साबित हुई। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान गिरकर 11.7 डिग्री पर पहुंच गया, जो वर्तमान सर्दी के दौर में अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसके साथ ही हल्की ठिठुरन का असर पूरे शहर में महसूस किया गया। एक दिन पहले मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री था, जो बुधवार को 1.5 डिग्री नीचे आ गया। दिन का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री से बढ़कर 31.5 डिग्री दर्ज हुआ।

रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने शहर में दिन–रात का तापमान अंतर और स्पष्ट कर दिया। बुधवार को सूर्योदय से पहले ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया। घरों से सुबह-सवेरे बाहर निकले लोग सर्द हवा के झोंकों से प्रभावित दिखे। सफाईकर्मी, श्रमिक और सुबह की ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों ने अलाव का सहारा लेकर शीतलता से राहत पाई। दोपहर में तेज धूप निकलने से वातावरण सामान्य होने लगा और लोगों ने राहत महसूस की, हालांकि सायंकाल होते ही फिर ठंडक लौट आई। शाम को बाजारों, गलियों और मुख्य मार्गों पर लोग हल्के या भारी गर्म वस्त्रों में नजर आने लगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है तथा सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।

19 Nov 2025 08:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

