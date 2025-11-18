वेदर रिपोर्ट : दिन और रात के पारे में 17 डिग्री का अंतर, ठिठुरन बरकरार

स्वर्णनगरी में मौसम करवट बदल रहा है। दिन में धूप खिलने से गर्मी का वातावरण बना हुआ रहता है तो रात व अलसुबह यह हल्की सर्दी का महसूस किया जाता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 13.2 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया।
एक दिन पहले यह क्रमश: 31.2 व 12.5 डिग्री रहा था। मंगलवार सुबह से आकाश साफ रहा। धूप खिलने से पहले शीतल हवा के झोंकों से हल्की सर्दी ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर विवश किया। दूसरी ओर धूप खिलने के बाद सर्दी का असर पूरी तरह से विदा हो गया। दोपहर में लोग विशेषकर सैलानी धूप के चश्मों सहित धूप से बचाव के उपाय करते दिखाई दे जाते हैं।
पोकरण क्षेत्र में सर्दी का असर धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को दिन चढऩे के साथ सर्द हवा चल रही थी, जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई। सुबह 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल नजर आई। सुबह 10 बजे बाद सूर्य की तेज किरणेंं निकली और तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर्द हवा का दौर देर शाम तक भी जारी रहा। लोगों ने गर्म व ऊनी वस्त्र पहनकर सर्दी से बचने का जतन किया।
शाम ढलने के साथ सर्दी का असर बढ़ गया। बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
