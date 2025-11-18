वेदर रिपोर्ट : दिन और रात के पारे में 17 डिग्री का अंतर, ठिठुरन बरकरार

पोकरण क्षेत्र में सर्दी का असर धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को दिन चढऩे के साथ सर्द हवा चल रही थी, जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई। सुबह 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल नजर आई। सुबह 10 बजे बाद सूर्य की तेज किरणेंं निकली और तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर्द हवा का दौर देर शाम तक भी जारी रहा। लोगों ने गर्म व ऊनी वस्त्र पहनकर सर्दी से बचने का जतन किया।