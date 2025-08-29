Weather Report: दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर शाम बरसे मेघ

स्वर्णनगरी में शुक्रवार को दिनभर गर्मी की तपिश और उमस से हैरान-परेशान लोगों को देर शाम तेज गति की बारिश का तोहफा मिला। हालांकि बारिश का सिलसिला करीब 20 मिनट चला लेकिन इस दौरान सडक़ों पर पानी बह निकला। गलियों व मोहल्लों में लोगों ने विशेषकर बच्चों ने बरसाती पानी में नहाने का लुत्फ उठाया। वर्षा का दौर जब थमा, तब भी आकाश में बादल छाए हुए थे। इससे पहले शुक्रवार को गर्मी का सितम और ज्यादा महसूस किया गया। तीन दिनों से अधिकतम तापमान में रोजाना एक-एक डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। हवा में नमी का प्रतिशत 43 से 89 प्रतिशत तक है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया। इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 38.7 और बुधवार को 37.7 डिग्री रहा था। दिन की शुरुआत से आकाश में बादलों का जमावड़ा था, जो बाद में छंट गए और प्रखर धूप निकल गई। उसके बाद धूप-छांव के हालात बने रहे। वातावरण में उमस पूरी तरह से हावी होने से लोगों को पसीने से तरबतर होना पड़ा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार व रविवार को भी बारिश होने के आसार है।